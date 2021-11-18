Школа «антигейши» Катерины Босов

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 ноября 2021, 19:51 Евгений Гришин

С тех пор как в России появились миллиардеры, возникла и расцвела пышным цветом целая индустрия «охотниц за олигархами». Всевозможные «гуру» и «коучи» проводят «тренинги» по обучению будущих «жен» олигархов. В большинстве случаев это банальный «развод» на деньги, но толпы желающих стать «гейшами», чтобы женить на себе богатого дяденьку, пополняются день ото дня.

Катерине Босов, в девичестве Ястребова, банально повезло. Владелец угольного холдинга «Сибантрацит» Дмитрий Босов влюбился в молодую женщину, задаривал ее дорогими подарками, женился и даже назначил вице-президентом своего холдинга. Катерина занималась бизнесом по пошиву модной одежды, в угольной отрасли не разбиралась, но Дмитрий Босов уступил ее уговорам.

6 мая 2020 года Дмитрий Босов застрелился, но его родственники сразу заподозрили что-то неладное. Выстрел был произведен из пистолета Glock 19, который Катерина подарила Дмитрию на свадьбу. Странный подарок, мягко говоря.

О том, что семейная жизнь Дмитрия Босова была сплошным экстримом с многочисленными скандалами, в Интернете много видео и публикаций. Катерина Босов, по всей видимости, не особо скрывала от мужа, что ее интересуют его деньги и бизнес. Как стало известно СМИ, она даже настаивала, чтобы он составил завещание в ее пользу. Но Босов завещание не подписал и застрелился, оставив супругу практически ни с чем.

Гибель угольного магната сразу вызвала множество вопросов. В конечном итоге было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Катерина Босов проходила по этому делу свидетелем, но, как сообщается в прессе, вскоре может перейти в категорию подозреваемых.

Кто бы мог подумать, что девушка с такой, на первый взгляд, добродушной улыбкой, вскоре превратится в "даму с железной хваткой"

В этом нет ничего удивительного, поскольку поведение Катерины Босов после гибели своего мужа – сплошной компромат на нее, который она сама же генерирует.

Катерина обратилась за помощью к своему другу – бенефициару УК «Эвокорп» Максиму Викторову. Она переписала на себя половину доли экс-супруга (43,285% акций «АЛЛТЕК» - компании, которой принадлежит холдинг «Сибантрацит»). В качестве основания для присвоения акций она воспользовалась документом, полученным у нотариуса, который удостоверял ее право на «вдовью долю».

Далее Катерина планировала передать 43% «Аллтека» в закрытый ПИФ под управлением компании «Эвокорп». При этом не ставила в известность наследников Дмитрия Босова о своих намерениях. Они подали на Катерину Босов в суд. Первая жена экс-олигарха Элеонора взяла на себя функции координатора действий наследников, поскольку обладает юридической квалификацией. Элеонора работала в структурах Олега Дерипаски и легко раскусила примитивную игру Катерины.

Катерина Босов и ее консультанты предпочли обойти вниманием один нюанс. Дело в том, что «вдовья доля» распространяется на совместно нажитое имущество. К моменту женитьбы на Катерине Ястребовой Дмитрий Босов уже был миллиардером, а в завещании бывший угольный магнат Катерину не упомянул. Поэтому аргументация Катерины Босов и ее юридических консультантов развалилась в суде.

Однако энергичная дама не собиралась так просто упустить огромный куш и подала на родственников Дмитрия Босова встречный иск, который состоял в претензии уже на 77% акций «АЛЛТЕК». Катерина утверждала, что Босов произвел докапитализацию «АЛЛТЕКа» на деньги, вырученные от продажи принадлежавшего ей Bentley Continental GT V8 S.

Эта машина была первой в числе дорогих автомобилей, подаренных щедрым олигархом своей возлюбленной. История про автомобиль оказалась также шита белыми нитками. Оценочная стоимость подержанной машины такого класса примерно 6 млн рублей, а стоимость акций холдинга составляет около миллиарда долларов. Как говорится, почувствуйте разницу! С тем же успехом Катерина могла заявить, что докапитализация была проведена Дмитрием Босовым на деньги от продажи ее «лабутенов» или мехового манто.

Bentley действительно был продан. Деньги поступили на личный счет Дмитрия Босова. Но произошло это через 2 недели после того, как он оплатил увеличение уставного капитала «АЛЛТЕКа».

Эпичные провалы Катерины привели к тому, что конкуренты ее мужа, которым она, судя по всему, планировала продать «Сибантрацит», прекратили с ней деловые контакты. Катерину Босов перестали воспринимать всерьез. За ней закрепилось в прессе прозвище «Катя-Бентли». Сейчас, как сообщили СМИ, она улетела, в одну из европейских стран, опасаясь предъявления обвинения от следствия – в крупном мошенничестве в связи с попыткой незаконного завладения акциями компаний покойного супруга и доведении до самоубийства предпринимателя. Расположенный на Рублевке дом Дмитрия Босова вскоре будет включен в наследственную массу, поскольку был приобретен на средства «АЛЛТЕКа». Таким образом, не так давно купавшаяся в роскоши Катерина Босов останется не только без акций холдинга, но и без элитного поместья на Рублевке.

Эта история «антигейши», которая может послужить наглядным пособием для всех «охотниц за олигархами» лучше любого тренинга у самых «крутых» и знаменитых «коучей» и «гуру». Довести богатого и еще молодого мужика, прошедшего крутые виражи бизнеса в 90-х годах, до трагической ситуации, которая в итоге произошла, и остаться при этом у разбитого корыта, возжелав стать царицею морской, точнее угольной? История трагическая и поучительная, но еще, судя по всему, не оконченная. Катерина – женщина темпераментная, с железной хваткой – так характеризуют ее те, кому довелось работать с ней. Очень вероятно, что в скором времени она придумает еще какой-нибудь абсурдный повод для иска в суд в отчаянной попытке получить хоть какую-то долю наследства бывшего олигарха.

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