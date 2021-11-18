Число заболевших в США достигло отметки почти в 50 миллионов

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18 ноября 2021, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист

По мнению Энтони Фаучи, главы американского национального института инфекционных заболеваний, этой зимой коронавирус в США может стать настоящим бедствием. Он отметил, что уже в настоящий момент в стране наблюдается высокий прирост заболеваемости. Увеличивается количество выявленных случаев заражений.

Глава организации также опасается, что на фоне приближающихся праздников на улице окажется слишком много людей, и это только ускорит распространение «ковида». Фаучи призывает всех граждан к соблюдению мер предосторожности и к бдительности по отношению к пандемии. Ещё он выступает за вакцинацию населения, но естественно, не в принудительной форме.



На сегодня ситуация с коронавирусом в США и правда оставляет желать лучшего. По недавней статистике, там уже более 47 миллионов заболевших (точная цифра – 47 420 139). Число умерших уже достигло отметки в 737 435 человек. При этом, большинство представителей американского населения всё так же продолжает не замечать пандемию. Основные мысли людей сосредоточены вокруг ситуации в Афганистане, а также на политической борьбе между нынешним президентом Байденом и его «извечным» оппонентом Дональдом Трампом.

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