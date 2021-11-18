Политолог Сергей Марков: Никто не хочет из-за QR-кодов обрушить рейтинг власти

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18 ноября 2021, 01:32 Источник: Сергей Марков

Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Попытка ввести закон об обязательности куаркодов на транспорте вызвала настоящий политический кризис в России. Дело в том, что накануне голосований практически все депутаты Государственной Думы подверглись интенсивной политической атаке. На них обрушился вал требований не принимать такой закон. Каждый из депутатов получил сотни таких обращений. И увидев такую жесткую реакцию, депутаты резко притормозили. Резко захотели поехать в округа и пообщаться с населением. Никто не хочет стать врагом народа. И резко многие задумались, а правильно ли мы все это делаем? Система забуксовала.



Сейчас решено хорошо посмотреть, а это стихийная буря? Или организованное давление на депутатов? Если сочетание, то в какой пропорции? И кто является организатором такого мощного давления на депутатов, которое парализует их волю выполнять распоряжения исполнительной власти, которые являются очень важными?



То есть сейчас анализируется, — не будет ли закон об обязательности куаркодов на транспорте политическим аналогом закона о монетизации льгот и закона об увеличении пенсионного возраста, которые привели к резкому обрушению доверия населения к власти и существенному снижению рейтинга Владимира Путина? Власть не хочет повторять политические ошибки. Никто не хочет из-за куаркодов обрушить политическую поддержку власти.

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