Педофилия – одна из главных проблем современной католической епархии

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17 ноября 2021, 13:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Проблема педофилии среди духовенства существует ещё с давних времён. Католическая церковь, можно сказать, буквально погрязла в подобного рода грехе. Священники-педофилы существовали всегда, но для католической епархии это превратилось в глобальную проблему. Буквально 5 октября 2021 года французская Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие данные. Согласно этим сведениям, с 1950 по 2020 год жертвами педофилов-церковников стали не менее 216 тысяч детей, причём в основном это были мальчики от 10 до 13 лет. Президент комиссии считает, что на самом деле количество жертв может быть куда более серьёзным. Вместе с отчётом были опубликованы и сотни свидетельств тех, кто подвергся насилию «духовных лиц».

Сейчас эти вопросы поднимаются на всеобщем уровне. Разъярённые люди и жертвы педофилов требуют компенсации. Духовники конечно же во всём соглашаются и, как они сами утверждают, активно контролируют деятельность своих подопечных в сутанах. Со 2 до 8 ноября 2021 года были приняты ответственные решения в ходе заседаний Конференции католических епископов Франции. Архиереи признали, что церковь несёт прямую институциональную ответственность за сотни тысяч случаев домогательства и сексуального насилия. Во время собрания в городе Лурд священники совершили общую покаянную молитву и попросили прощения у Бога за пострадавших детей. Епископы собираются продать почти всё движимое и недвижимое имущество, чтобы как-то выплатить компенсации пострадавшим. Но всё же жертвы насилия на этом не успокоились. Многие, например, были недовольны тем, что иерархи попросили прощения у Бога, но не у людей. Жертвы педофилов до сих пор не могут забыть, что с ними случилось. У большинства из них поломана психика.

Когда обвинения дошли уже до самих католических иерархов Франции, один из них даже постарался оправдаться за покаянную молитву. Епископ Туве из епархии Шампаня заявил, что духовники не просили прощения у жертв, поскольку это больше всего касается личных отношений между епископом и жертвой. На конференцию были приглашены сами пострадавшие, которые до сих пор могут оправиться. При этом, большинство из приглашённых людей на конференцию попросту не явились. По их словам, они не смогут простить церковь за поломанную судьбу. Из-за ситуации с педофилией доверие к католической церкви стало падать с ещё большей силой, чем в середине ХХ века, когда духовники из Ватикана поддерживали режим Франко в Испании.

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