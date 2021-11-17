Настал час X - Арбак Хачатрян

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2021, 12:14 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

“Наивысшая ценность - это человек с новым мировоззрением. Смена духовных и культурных ценностей приведет к созданию главных аналитических центров, кадры которых будут заниматься представлением интеллектуального потенциала страны, превратив, тем самым, материальный потенциал страны, в инструмент управления, который будет использован во благо человечества.



Сегодняшний наш собеседник - независимый правозащитник, эксперт в области геополитики, автор статей “Великий Туран”, “Украина - Армения - Россия - третья мировая?” и т.д. Арбак Хачатрян, прогнозы которого сбываясь с удивительной точностью, были опубликованы в российских масс-медиа в открытых письмах из Лефортовской тюрьмы, где Арбак Хачатрян очутился по политическим мотивам, он и сегодня бьет тревогу и призывает изменить в целом порочную систему государственного управления на систему человеческих ценностей, задающих высоконравственную направленность человеческой жизни. В противном случае, по мнению Арбака Хачатряна, глобальная катастрофа затронет всех, независимо от страны проживания, национальности, цвета кожи и вероисповедания. Мир столкнется с новыми вызовами и ударами в виде всевозможных катаклизмов (землетрясения, наводнения и т.д.), "горячих точек” , войн, биологического оружия и мутирующих пандемий. Атмосфера больше не выдерживает глобального падения нравов. Легко сказать, да тяжело сделать, но час Х настал, пора интеллектуальному сообществу действовать.



“Промедление смерти подобно. Во имя спасения человечества я призываю поменять всю систему мирового управления. Настало время разумному человечеству объединиться, выступить единым фронтом и заменить порочную систему порабощения людей. Мировая финансово-банковская система захватила весь мир и ведет человечество к уничтожению. Мировые влиятельные лидеры и их приспешники говорят только на языке шантажа, пугают повышением цен на газ, нефть. В наше время от них и их кредитов, процентных ставок зависят и люди, и страны. Щупальцы этой омерзительной системы пролезли в каждую семью, в человеческое сознание, превратив нас в её заложников и рабов. Полным ходом идет метастазирование человеческих пороков. Несмотря на то, что из-за коронавируса 2-3 года нормально не летают самолеты, в полном объеме не функционируют предприятия, не создаются материальные блага, однако продолжают поступать миллиарды долларов.



В нашем нынешнем мире уничтожаются даже традиционные семейные ценности, такие как проявлять заботу и внимание в отношении своих родных, целоваться, заниматься сексом, рожать детей. Сегодня женщины уже отказываются девять месяцев вынашивать под сердцем собственное дитя, вместо этого обращаются к различным медицинским методам, заказывают себе ребенка, выбирая его пол, цвет глаз и кожи. А если этот метод станет более доступным в денежном эквиваленте и более модным, в таком случае, что ждет человечество в ближайшей перспективе? Сегодня мы становимся очевидцами активной подмены истинных ценностей на рекламу банковских вкладов, процентов, займов и прочее. Из-за пандемии и закрытых границ сын не может обнять мать, отец – дочь, каждый день нам сообщают о количестве умерших от коронавируса, все человечество летит в тартарары, а наш зомбированный обыватель продолжает подсчитывать деньги и мечтать о низких процентных ставках. Деньги губят человечество, а человек ради своего спасения стремится к деньгам, вот такой парадокс. В христианском богословии Содом и Гоморра стали нарицательными для обозначения крайней порочности. Эти города были уничтожены Создателем за грехи их жителей. Подобное, но в более глобальном масштабе происходит и сегодня. Против этой пагубной финансово-банковской системы не смеют выступать даже влиятельные монаршие дома. Сегодня против этой порочной системы выступил коронавирус, при этом даже виртуальные деньги бессильны ее защитить. Ящик Пандоры уже открыт и на этом пути никто не спасется, если мы все не осознаем, что необходим возврат к истинной системе ценностей, разум должен возобладать и возвыситься над сомнительными ценностями. Я говорю о приоритете духовного над материальным. Наше спасение в самом Человеке. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за происходящее, и спасая себя, спасти все человечество. Я не понимаю, что имеют ввиду люди, когда говорят о пророке, для меня существует только Создатель и Природа. 10 божьих заповедей, к которым должен вновь обратиться Человек. Сегодня мы не можем устроить “черную пятницу” и разобраться с банкстерами, как разобрались монархи с “ростовщиками-тамплиерами” в средневековой Европе. Сегодня это роль взял на себя коронавирус, и все же назрела необходимость создавать аналитические функции “Мозговых Центров” по всему миру и объединять интеллектуальный и духовный потенциал народов. Именно эти Центры и должны взять на себя роль спасательного круга, “Ноевого Ковчега” для человечества. При этом бразды правления этих Центров должны находится не в руках одного, двух или пяти человек, а в руках, скорее мозгах, высоконравственных интеллектуалов, избранных в Советы аналитических Центров. Эти Центры должны так глубоко пустить свои корни по всему миру, чтобы даже ликвидация ярких представителей данного интеллектуального сообщества не помешала работе Центров. Смена духовных и культурных ценностей приведет к смене мировоззрения человечества, что станет основной для формирования новой системы государственного правления. Осознание неизбежности вышеназванных реалий не может не привести к сопротивлению со стороны закоренелых финансовых (банковских) центров. Сопротивление, в свою очередь, станет причиной появления новых природных катаклизмов (землетрясения, наводнения), биологических бомб. Атмосфера не выдерживает порочности нашего общества и, огрызаясь, наносит новые удары. Коронавирус будет мутировать и дальше. Будут возникать новые "горячие точки", войнами захлебнется весь мир. Защищая свои интересы крупные державы в разных точках нашей планеты начнут уничтожать маленькие народы и страны, а руководители этих стран, получая свои виртуальные дивиденды, будут мириться с таким положением дел, оправдывая свое поведения вынужденным союзничеством. Мы это уже наблюдаем и в Украине, и в Армении. В ходе Карабахской войны погибло несколько тысяч молодых ребят и с армянской, и с азербайджанской стороны. Сколько еще армян и азербайджанцев должно поубивать друг друга в интересах крупных государств? Под занавес вмешиваются “благородные посредники” и начинаются настоящие торги. И здесь по большому счету и не важно, кто сиюминутно победил или проиграл, важно видеть дальше собственного носа и понимать, что в любой момент конфликт может вновь вспыхнуть и ситуация измениться прямо в противоположную сторону из-за “каприза” одного из мировых “вершителей”. И опять все вспыхнет, и опять будут гибнуть и армяне и азербайджанцы. А слабо, закавказским странам, их лидерам, осознавая все вышесказанное, забыв о личных дивидендах, амбициях, честно взять на себя ответственность за свои народы, сесть за стол переговоров и напрямую договориться, тем самым оградив наш общий регион от дешевых торгов и аукционов. Вместо этого руководители данных стран соревнуются за право первенства на селфи с президентом РФ. Если у тебя нет никаких ценностей, идеологии, собственного мнения, если ты половая тряпка, то какая разница, полы какой сверхдержавы тобою будут вытирать? Я уже не говорю об избирательности санкций. “Гуманный мир” молча наблюдал за войной в Карабахе, на использование запрещенных бомб и вооружений, на переброску в регион международных террористических бандформирований, на тысячи убитых с обеих сторон и ни разу не вспомнил об излюбленных его сердцу способах устрашения, вместо этого мы стали свидетелями санкций по делу Магнитского и «болезни» Навального. Цинично стравливая между собой страны, “мировые вершители” тем самым проворачивают свои “пакостные делишки”. Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак… Сегодня поджигаются границы Беларуси и Польши, Украины и России. Но у меня плохая новость и для сверхдержав. Пусть они знают, что после уничтожения малых стран обязательно придет и их черед, и они также будут уничтожены. Эти твари не выживут. Глобальная катастрофа затронет всех, независимо от страны проживания, национальности, цвета кожи и вероисповедания. Пусть технически развитые страны не думают, что смогут в одиночку выкарабкаться из сложившейся ситуации, даже такой финансовый центр, как Нью–Йорк , город с самыми большими и ликвидными фондовыми рынками мира оказался центром первой волны коронавируса в США. Чтобы разгрузить больничные морги, в городе развернули рефрижераторы, куда складывали тела. Поймите, если даже это насильственные меры по сокращению численности земного населения и пандемия уничтожит 2 млрд. населения, то нет механизма по утилизации и обезвреживанию такого количества трупов. Мир встанет перед иным вызовом, на этот раз ветеринарно-санитарным, экологическим коллапсом. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Кстати, на примере сегодняшней Армении можно многое понять. В СССР Республика Армения славилась своими выдающимися учеными, известными физиками, химиками, медиками, профессиональными военными кадрами т.д. И только благодаря им, их авторитету была выиграна первая Карабахская война. Потом к власти пришли подонки, образно говоря, дед, два сына и внук. Для них армянские семейные ценности были чуждыми, так как настоящая ценность это народ а не личное обогащение. За 30 лет весь интеллектуальный потенциал Армении основательно деградировал. Армении не везет, страну грабили и продолжают грабить и бывшие и новоиспеченные шакалы и гиены. 30-летняя пагубная традиция продолжается. От шакалов и гиен рождаются им подобные твари. Внук, воспитанный на ценностях своих наставников, продолжает их дело. Народ в очередной раз обманулся и разуверился, а на месте ожидаемых ценностей и ориентиров образовалась пустота. 30 лет подряд рядовых граждан порабощают, своим грязным торгашеством испортили даже интеллигенцию, ценности подменены, война проиграна, награбленные деньги не принесли стране никакой пользы, и что дальше ждет Армению в таком случае? Кстати, самым опасным является интеллигент, который своим нутром превратился в вассала, не имеет ни своего мнения, ни воли что-либо менять. Армения сегодня находится в плачевном положении, к власти пришли полуфабрикаты, деревенщина. На высокие посты назначаются и избираются работник бензоколонки, разносчик бутербродов и т.д., вместо того, чтобы привлекать к работе в государственные структуры профессионалов, с высоким IQ. Это не “мозги” должны гнаться за руководством страны в надежде быть услышанными и принести пользу стране, поднять её рейтинг, а тот же премьер должен быть в этом заинтересован, искать, находить и привлекать к работе профессионалов. И именно эти интеллектуалы и должны стоять во главе государства, менять сознание людей, мировоззрение, бороться и строить новую модель государственного управления. Во многих странах мира есть такие интеллектуальные организации.



Только заслуживающие уважение и представляющие интеллектуальную и духовную ценность народы смогут выстоять на пути пандемий, локдаунов, закрытых границ и других всевозможных вызовов. Вот поэтому, во имя спасения человечества необходимо срочно создавать аналитические функции “Мозговых Центров” по всему миру и объединять интеллектуальный и духовный потенциал народов. Именно эти Центры со своим человеческим ресурсом должны стать путеводной звездой для всех стран и народов.



Так как моё интервью получается очень серьёзным, хочу задать интересный вопрос, если бы случились землетрясения, наводнения, атака биологическим оружием, лидеры стран обратились бы за помощью к Альберту Эйнштейну или Исааку Ньютону если бы они были живы или к руководителям Газпрома, Би-Пи и тд.



Истории древних исчезнувших цивилизаций указывают нам путь к спасению, в основе которого - высокие моральные и духовные качества человечества”.



P.S. Ваши прогнозы о том, что слишком большое доверие России к Турции может привести к созданию армии «Великого Турана» и объединению мусульманских народов сбылись: в Стамбуле прошел Саммит лидеров Тюркского Совета, по итогам которого Тюркский Совет был преобразован в Организацию тюркских государств. Почему так произошло?



Нельзя обвинять в этом только Россию, есть информация, что Армения также внесла свою лепту в становление турецкой государственности: по имеющимся сведениям, Армения ответственна за приход к власти младотурков. Сегодня Турция победитель, и в этом виноваты также дилетанты во главе Армении – люди, которые лишены элементарных политических знаний – люди, которые продолжают «работу» своих предков. Так что в усилении Турции, в формировании армии «Великого Турана» и в реанимации Эрдогана виноваты, как дилетанты во главе Армении, так и некоторые российские «дельцы», владеющие совместным с турками бизнесом и работающие во благо Турции.

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