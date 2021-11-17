В Московском патриархате неоднозначно относятся к идее QR-кодов

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17 ноября 2021, 09:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Идея о введении QR-кодов в транспорте и в общественных местах действительно рискует разделить российское общество на две противоборствующие силы. В интернете уже разразились ожесточённые дискуссии. Из-за возможного введения специальных кодов даже проводились демонстрации и пикеты. Борьба антиваксеров и тех, кто считает вакцинацию эффективной, не только не сошла на нет, а наоборот – значительно усилилась.

Между тем, власти объявили переходный период до начала февраля. Заседания по поводу законопроектов назначены на декабрь 2021 года, после чего могут быть приняты самые ответственные решения в истории России. Если всё пойдёт по составленному плану, то как минимум, до 1 июня 2022 года, нас ждёт ситуация своеобразного раскола.



Верующие христиане к идее введения QR-кодов для вакцинированных отнеслись не слишком позитивно. Более того, раскол мнений наблюдается и среди представителей духовенства. Из РПЦ уже слышались крайне неоднозначные заявления по поводу грядущих мер. Например, заместитель управделами Московской патриархии епископ Савва резко осудил QR-коды и их распространение. «Борьба идёт не за вакцинацию, а за кодификацию», - сказал он в своём Телеграм-канале, «QR-код, если его использование не ограничится временной санитарной задачей, может с лёгкостью стать инструментом контроля и ограничений в руках политических и надполитических акторов, а также крупных корпораций». Его преосвященство недоволен данной системой, так как полагает, что она позволит плохим людям быстро собрать нужные данные по поводу любого «неугодного объекта».



Однако другой иерарх РПЦ, митрополит Илларион, не разделяет взглядов коллеги. Напротив, он считает, что система QR-кодов может помочь сохранить население от ужасного поветрия. Более того, он предлагает даже вводить штрафы за отсутствие подобного рода «документов». Также Илларион подчеркнул существование целых организаций антиваксеров, которые, по его мнению, распространяют ложную информацию о коронавирусе и являются преступниками. Он надеется, что такие люди в будущем понесут соответствующее наказание. В целом, раскол мнений в РПЦ по поводу QR-кодов – уже неоспоримый факт, и что будет дальше – известно, пожалуй, лишь одному Господу.

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