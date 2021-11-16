Коротченко: если у границ России создается ударный ракетный кулак морского базирования, это прямая угроза нашей безопасности

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16 ноября 2021, 07:55 Александр Саргин

В ближайшее время на боевое дежурство в Крыму заступят расчёты новейших средств ПВО средней дальности С-350 «Витязь»

Группировка Шестого флота ВМС США во главе со штабным кораблем Mount Whitney осуществляет переход из Черного в Средиземное море.

Эсминец Porter с управляемым ракетным оружием остается в Черном море еще почти на сутки. Наблюдение за ним продолжает осуществлять фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен». Напомним, корабль Mount Whitney возглавил внеплановые учения, в которых принимали участие не только плавсредства Румынии, Турции и Украины, но и американские самолеты-разведчики.

«На военном языке это называется «освоение нового театра военных действий», - разъяснил «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. - Ротация, периодическое прибытие и отработка боевых задач кораблями США и НАТО – именно так они приобретают соответствующие навыки и отрабатывают определенные задачи применительно к району, где, возможно, им придется вести боевые действия в поддержку Украины. Так что мы не должны расслабляться, понимая, что политика США, нацеленная на поддержку деструктивной деятельности Киева, предусматривает эскалацию ситуации и наращивание военных возможностей в тот момент, когда это потребуется».

По мнению военного аналитика, натовцы отработали определенные задачи - и ушли, однако это не отступление, а политика, связанная с подготовкой «реальных боевых задач».

Как отметили в Минобороны РФ, эти внеплановые действия в непосредственной близости от российской границы являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

«США патронируют Украину, - продолжает военный специалист, - и в данном случае мы наблюдаем жест военно-политической поддержки Киева. И не будем забывать, что в доктринальных документах Пентагона Россия обозначена как реальный военный противник. Так что когда носители высокоточного оружия - в данном случае, американские эсминцы с «крылатыми ракетами», в том числе, возможно, и с ядерными боеголовками на борту приходят в этот регион, то это прямая угроза нашей безопасности».

Отметим, что, по мнению многих военных экспертов, сегодня в Черноморском регионе, а особенно в Крыму, Россия имеет такой мощный военный потенциал, которого не было даже во времена СССР. Кстати, военные аналитики нередко заявляют о том, что боевые корабли и самолеты стран НАТО, несущие свою «вахту» в Черном море и периодически приближающиеся к нашим границам, представляют собой идеальные цели для наших систем обороны, через прицелы которых, по словам Путина, мы наблюдаем за ними.

«Ну что ж, боевая мощь - боевой мощью, но когда непосредственно у границ России создается ударный ракетный кулак морского базирования, это не есть хорошо, - констатирует полковник Коротченко. – Так что если они попытаются нарушить нашу границу, как это было недавно в случае с английским эсминцем, то нам нужно отрабатывать силовой потенциал в том числе и для нанесения реальных ответных ударов».

В случае, если США и НАТО совершат военную провокацию, первыми начнут боевые действия, «полезут в Крым», а по сути, на Россию, то и у нас должен быть соответствующий кулак, посредством которого мы ударим по ним и обнулим их военный потенциал, сообщил «АН» Игорь Коротченко.

Фото: соцсети

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