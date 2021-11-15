Омерта министра Фалькова

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 ноября 2021, 08:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: seaman-sea.ru

Ровно две недели назад российское научное судно «Академик Иоффе» было арестовано властями Дании в качестве «обеспечительной меры по иску третий стороны». Еще раз – прошло уже две недели. Судно под арестом. Судовая команда и научный состав не арестованы, но просто заперты на судне. Никто из чиновников за 14 суток даже ухом не повел!



Представьте на минуту, какая-то незаметная на карте страна обнаглела до такой степени, что по иску, например, России арестовало американское научное судно с экипажем и учеными? Бред? Конечно! Ближайший к наглецу номерной американский флот через максимум сутки - двое уже бы стоял на его рейде. И неважно: виноваты ли американцы или нет – спасти ученого Райна надо любой ценой.



А теперь представьте, что за две недели мало того, что флот не пришел, так еще ни один мало-мальски значимый чиновник ни сказал ни слова об этом! А вот это уже полная фантастика, потому что молчание в такой ситуации политическое самоубийство.



А теперь поищите в новостях «Фальков об Иоффе». Как нет ничего? Вот так. На официальном сайте Миннауки, которое отвечает за сохранность госсобственности в виде научного судна «Академик Иоффе» нет ни единого слова министра Валерия Фалькова о судьбе этой самой госсобственности! Министру не доложили? Ему все равно? Это дворнику министерства может быть все равно, но не министру! Тем более, который так пафосно говорил недавно: «Россия – великая держава. Величие, в том числе, в возможностях проводить исследования на просторах Мирового океана». Валерий Николаевич, наше величие поставили в датский угол!



Однако все эти две недели внутри себя Миннауки жужжало как осиное гнездо. Во-первых вели активную работу с госСМИ, чтобы те «не обращали внимания» на позор с «Иоффе». Так как других СМИ у нас нет, то фактически получилось.



Второе: лучшие умы МОН лихорадочно искали варианты как бы переложить вину с министерства на кого-нибудь другого. Например, на Институт океанологии. Напомним, «Академик Иоффе», как и весь научный флот – государственная собственность! Отвечает за ее сохранность и безопасность министерство науки. Как и за всю хозяйственную деятельность институтов, в которых оно является учредителем. Свалить вину пока не получилось, но попытки не ослабевают.



Третье. Ученым (!) запретили давать какие-либо комментарии не только относительно причин ареста судна, но и простых бытовых условий, в которых они живут сейчас. В эфир выпустили только проверенного капитана «Иоффе», который отрапортовал, что воды, еды и топлива у них аж до Нового года, «моральный дух экипажа на высоком уровне» и вообще все замечательно. И не поспоришь! Судо-сутки идут, зарплата капает, камбуз варит. А то, что ученые что-то там хотели измерить и узнать – блажь и ересь это.



Что сделано для почти сотни человек, запертых на «Иоффе»? Ровным счетом ничего. Несмотря на попытки информационной блокады узников «Иоффе» вначале им обещали, что проходящий мимо «Мстислав Келдыш» снимет «науку».



- Но в министерстве взяла вверх точка зрения, что снятие даже части экипажа будет признанием вины, т.к. ранее потребовали освободить и судно, и людей без всяких условий и немедленно. «Келдышу» запретили эвакуацию. Сейчас спорят о другом судне, «Страхове», который 19 ноября будет рядом. Разрешат ли ему – непонятно,- говорит чиновник Миннауки, знакомый с ситуацией.



С борта «Иоффе» «АН» рассказали, что новостей у них мало. Но точно «Страхов» заходить в терводы Дании не будет и эвакуацию, если ее разрешат, будут проводить катером. А это значит, что дорогостоящее и необходимое оборудование останется на судне на неопределенный срок.



Зато какой прекрасный урок для молодых ученых, с которыми носятся как с писанной торбой. Особенно в год науки: «Сынок, если ты попадешь в плен к европейским гомосексуалистам или к сомалийским людоедам, мы запретим тебе об этом говорить, мы грозно потребуем твоего освобождения, но палец о палец для этого не ударим. И чтобы никто нас не обвинил, мы сделаем виноватым тебя. И если вдруг выживешь, то изволь вернуть деньги, данные тебе на экспедицию вплоть до командировочных!»



Ну а если не выживешь – будем приводить тебя в пример другим молодым ученым, как образец мужества и стойкости духа вкупе с преданностью российской науке.

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