Психолог: Саакашвили – это современный Гитлер, и только Россия не дала ему размахнуться

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14 ноября 2021, 17:10 Александр Саргин

Фото: соцсети

Михаил Саакашвили сегодня впервые не смог встать с кровати, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Примечательно, что это знаменательное событие произошло в тот момент, когда Кипшидзе навещал пациента в больнице для заключенных. По словам врача, Саакашвили испытывает сильную слабость и «плохо говорит». Накануне экс-президент Грузии написал прощальное письмо, в котором сообщил, что… решил прекратить голодовку.

«Голодовка - это очередная ложь Саакашвили, - поделился с «АН» своим мнением профессор психологии Борис Хигир, - ведь всё это время он продолжал употреблять пищу. Все его уже давно раскусили, и тем более, свои, грузины, которые понимают, что если он предал Родину, то предателем и останется. Он изменил своей стране и переехал на Украину, но ведь и там его особо не чествовали».

Напомним, что нынешний глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили недавно назвал Саакашвили «наркоманом». По словам грузинского премьер-министра, «любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков». Гарибашвили назвал Саакашвили трусом и несерьезным человеком, заявив, что никому неинтересна его «очередная ложь».

«У Саакашвили есть предрасположенность к тому, чтобы стать наркоманом, а может, он таковым и является, - продолжил профессор Хигир. - Наркоманы тоже бывают разные. Одни употребляют таблетки, другие курят траву, третьи колются, четвертые нюхают. А еще он бесконечный трус, который понимает, что ему скоро настанет конец. Сегодня в Грузии в его поддержку проходят проплаченные американцами митинги, но за ним уже никто не хочет идти».

По мнению психолога, в Грузии Саакашвили уже возненавидели. Сегодня он какими-то тайными тропами попал туда, надеясь, что за него проголосуют, но и здесь его надежды оказались тщетными, констатирует Борис Хигир.

Накануне представители власти Грузии сообщили, что Европейский суд по правам человека отказал Мишико в переводе из тюремной больницы в частную клинику и предложил ему все-таки начать употреблять пищу, после чего экс-президент Грузии написал решительное письмо, в котором изложил, что его голодовка уже становится «оружием русских и действующего правительства» против него.

«Саакашвили врет везде – и в Грузии, и на Украине, и на Западе, - отметил в разговоре с «АН» психолог Борис Хигир. – Он абсолютно аморальный тип, у которого нет нормальных человеческих качеств. Это крайне жестокий человек, который ненавидит людей, и, по сути, является настоящим убийцей, что он доказал в 2008 году. Саакашвили – это современный Гитлер, взращенный Западом, и только Россия не дала ему размахнуться».

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