Игорь Чубайс: Документы о сотрудничестве Ленина с германской разведкой никем не опровергнуты

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12 ноября 2021, 19:11 Источник: Игорь Чубайс

Фото: картина В.А.Серова

В ноябрьские, да и не только в ноябрьские, дни уместно вспомнить и проанализировать события, происходившие в нашей стране чуть больше 100 лет назад. Многие наивно полагают, что историки уже все знают о прошлом, но это далеко не так. Нам многое неизвестно даже о самой частотной медийной теме — об Отечественной войне и ВМВ. Официальные данные о погибших менялись 6 раз, будут меняться и дальше.

Масса документов 39-45 годов упрятана в архивном ГУЛАГе, чего нет в других странах, участницах ВМВ. Уникальность официальной истории еще и в том, что эта «наука» не делает никаких открытий. Ее задача – не выявлять факты, не анализировать документы, ее назначение — переписывать картину прошлого в соответствии с меняющимся требованием властей. Нужны примеры — пожалуйста. Напомню, что образ Сталина принципиально менялся с приходом к власти каждого нового генсека-президента. Похожая ситуация и с картиной т.н. «великого Октября», который легко и непринужденно перестал быть «главным событием 20 века» и, если и остался событием, то пока непонятно каким.



Итак, про Октябрь? Нет, начать надо с Февраля! С конца 19 века Россия, завершив «программу собирания земель», перешла к стратегии качественного роста, к философии обустройства. В экономике происходило «русское чудо», 30 лет ежегодный прирост ВВП составлял 7%! Доля страны в мировом агроэкспорте — 40%. (Ежегодный прирост населения – 1,5%). Страна осуществляла масштабные социальные программы – в год открывалось 10 000 новых школ. Земская, а по сути и городская, медицина была бесплатной. Начался «бриллиантовый век» нашей духовности – пришло время великого театра, изобразительного искусства, музыки и, конечно, величайшей литературы…



Понимаю, читателю не терпится спросить — если все было так здорово, откуда же взялись революционные потрясения?



Вернусь к вопросу о Феврале. Конец 19 века – это время, когда, параллельно и независимо от экономического взлета в полосу глубокого кризиса попало православие, главная составляющая русской идеи и русской системы ценностей. В стране, как и во всей Европе, стал распространяться атеизм, расшатывавший основы христианского мироустройства. Прежде мораль скрепляла Библия, в которой сказано – не лжесвидетельствуй, о правовых нормах записано — «не убий». А как быть без Бога? Политическая система Русского государства также основывалась на вере, император был высшей (после Бога) точкой власти потому, что он Богопомазанник. И Достоевский предупредил — если Бога нет, все дозволено.



Кризис веры привел к терроризму, к удару по основам. Русское общество ответило на этот вызов в феврале. Главная цель Февральской революции состояла в переходе от власти узаконенной Богом к власти избранной народом. Революция предложила самые демократические по тем временам – прямые, всеобщие, равные и тайные выборы в Учредительное собрание, которое должно было переучредить Русское государство.



Отступление и добавление. Другим «российским мостом» от религиозной власти к народовластию было появление у нас особой социальной группы – интеллигенции (не путать с интеллектуалами). Народ призвал и признал тех, кто соединил в себе нравственность и знание. Россия приняла введенное писателем П. Боборыкиным понятие, укоренившееся в нашей культуре и языке. Забегая вперед, напомню, что перевернувшие Россию большевики пароходами высылали за рубеж людей мысли и совести, закрывали все гуманитарные отделения университетов, вводили тотальную цензуру – госидеологию, объявляли массовый террор и т.д. и т.п., чтобы подавить взлет русского национального духа, чтобы выжечь корни нашей интеллигенции. В ответ абсолютно ничего значимого совок создать не мог!



А теперь про Октябрь. Происходившее в 17 году происходило, как все мы помним, во время Великой войны. В такой ситуации патриотические силы объединяются ради победы. Но болячки системы в период испытаний также становятся заметнее и нетерпимей. Февраль случился не вовремя, впрочем, революции не происходят по плану. В целом, можно сказать, что плюсы, которые несла Революция перевешивали минусы. Беспорядки и убийства на Балтийском флоте и в армии, подготовленные германской агентурой, были уже к апрелю пресечены, армия восстановила боеспособность и успешно противостояла наибольшей за всю ПМВ вражеской группировке. Уже в начале 17 года Россия была в шаге от победы. Как писал У. Черчилль, «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна… Самоотверженный порыв русских войск, которые спасли Париж в 1914 году; преодоление мучительного бесснарядного отступления; медленное восстановление сил; победы Брусилова… сделали Россию более непобедимой…, чем когда-либо. …Режим, который олицетворял Николай II выиграл войну для России».



А режим, возглавляемый Лениным, предал Россию и сдал ее Кайзеру. Но об этом позже!



Можно допустить, что Февраль несколько отсрочил победу (история, вопреки советской цензуре, прекрасно знает сослагательное наклонение). Но спрашивается — откуда появился Октябрь, почему он стал возможен? Кроме сторонников монархии и приверженцев республики, которые смогли договориться друг с другом и, позднее, вместе воевать против красных, в нашем политическом пространстве действовала совершенно другая малочисленная группа, получавшая огромную финансовую, военную и другую помощь от воюющих с Россией германцев. Кайзер понял — Германия не выдерживает войну на два фронта и потому искал любых антироссийских союзников. В лице Ленина он нашел то, что искал.



Еще во время Русско-Японской войны Ленин сотрудничал и получал финансирование от японской разведки. С началом ПМВ Ленин, находясь за рубежом, открыто выступил за поражение своего правительства в войне и стал получать деньги от Австро-Венгрии и Германии. Вскоре после Февраля, объявившего амнистию политзаключенным и эмигрантам, Ленин с группой соратников, проехав через воюющую Германию, при ее тайной поддержке и по ее заданию, прибыл из Швейцарии в Россию. Приехав в Петроград, Ленин стал выполнять обязанности руководителя немецкой резидентуры.



На практике это означало разворачивание мощной пацифистской, антивоенной кампании а также подготовку уличных выступлений для свержения Временного правительства. Германские военные согласовывали с ленинцами график совместных действий. 3 — 5 июля, когда большевики вывели на улицы столицы обкуренных балтийских моряков, немецкие войска вели наступление на восточном фронте. Однако, и наступление, и протест балтийцев провалились. Захлебнувшееся мирное июльское шествие привело Ленина к выводу: власть надо брать силой. Из Германии в Россию возвращались военнопленные, прошедшие соответствующую политобработку. Здесь их финансировали и «ставили на учет» руководители будущей военной комиссии при РСДРП.



Власти Петрограда отреагировали на июльскую вылазку не слишком оперативно, подготовив многотомное уголовное дело. Но Ильич благополучно сбежал в Финляндию. Между тем, германцы продолжали давить на своего дорогого агента, а к осени на фронте сложился новый расклад сил. Армия Австро-Венгрии катастрофически теряла боеспособность т.к. в значительной мере состояла из славян – чехов, хорватов, словаков, не желавших воевать с демократической Россией. Австрийские власти через Стокгольм тайно обратились к Временному правительству с предложением провести переговоры о своем выходе из войны. Переговоры наметили на 26 октября. Вслед за Дунайской империей из войны выходила и Болгария. Однако об австрийских планах узнала немецкая разведка. А правительство в Петрограде с удивлением обнаружило, что секретной информацией располагает и Ленин. Стремясь избежать поражение Германии, в последний момент, 25 октября (7 ноября по н.с.) отряд красных смог ворваться в Зимний дворец и арестовать министров. Переворот произошел. Первым Декретом ленинской власти стал «Декрет о мире» — большевицкая Россия объявила, что сдается! Сотни немецких «советников» а затем и целые воинские формирования вошли в Петроград чтобы вместе с одурачено-продажными «красногвардейцами» удержать власть большевиков.



Другой важнейшей опорой нового режима стала пропаганда. Октябрьские листовки, загодя отпечатанные за границей, призывали поддержать ленинцев, выступающих за выборы в Учредительное собрание и за мир без аннексий и контрибуций. Выборы действительно состоялись в намеченный день – 12 ноября. Правда, ленинцы получили на них меньше четверти голосов. После этого большевики срочно занялись созданием новых силовых структур и роспуском Русской армии. Работа затянулась, первое заседание Учсобрания прошло не по плану — 28 ноября, а 18 января 18 года. После голосования и принятия резолюции о нелегитимности советских декретов, Таврический дворец был закрыт а депутаты разогнаны. Н. Бухарин объявил о начале Гражданской войны. Прошедшие 19 января демонстрации в Петрограде и Москве в поддержку Учсобрания были расстреляны.



Обещание мира без аннексий превратилось в заключенный в марте 18 года Брестский мир, по которому Россия теряла больше четверти своей территории и населения, треть пахотных площадей, три четверти железорудных и угольных месторождений…



Подведем итоги. Ленин совершил тягчайшие преступления против России среди которых:



— вооруженный переворот;



— слом всего российского законодательства, что привело к распаду государства;



— подписание Брестского мира;



— развязывание Гражданской войны, для удержания своей власти.



Переходя к выводам, назову авторов, чьи работы послужили основанием для статьи.



А. Керенский. Потерянная Россия, М., 2014



С. Мельгунов. Как большевики захватили власть. «Золотой немецкий ключ» к большевисткой революции. М., 2007.



З. Земан. «Германия и революция в России 1915 – 1918». 1958 (На англ. языке). Интервью с З.Земаном – журнал «Профиль» № 9, 2005.



Е. Фляйшхауэр. Русская революция. Ленин и Людендорф (1905 – 1917). М., 2020.



Особо отмечу монографию Евы Фляйшхауэр (вышла в ФРГ на немецком языке в 2017 году, в России – в 2020 году, объем 51,5 п.л.) целиком построенную на анализе документов, находящихся в европейских архивах. Работа Е. Фляйшхауер подтверждает написанное прежде исследователями разных стран, а также приводит новые свидетельства о Ленине как предателе России.



Вопросы и предложения. Статья подтверждает ключевой тезис А. Солженицына: СССР – убийца исторической России. Советская и Российская госсистемы несовместимы. Значит, нам необходимо определить – чьим правопреемником является нынешняя Российская Федерация. Если мы продолжатели СССР, значит мы принимаем весь груз ответственности за преступления советского режима. Кроме того, мы становимся продолжателями государства, умершего в 1991 году.



Если мы объявляем себя преемниками исторической России, мы должны приступить к проведению огромной правовой и иной работы по реализации Преемства а также по организации суда над СССР.



Документы и материалы о сотрудничестве Ленина с германской разведкой никем не опровергнуты. Нам необходимо признать: продолжение культивирования имени Ленина — национальное самооскорбление и позор. Закрытием мавзолея тут не отделаются.



Представленные свидетельства имеют крайне важное значение для понимания всей истории России 20-ого века. Поэтому, считаю необходимым создание независимой экспертной комиссии из российских и иностранных историков и других специалистов для формулировки окончательных выводов и заключений, касающихся роли Ленина и его последователей в Российской политической истории 20 – 21 веков. Вопрос об Октябрьском перевороте является ключевым для определения идентичности нашего государства, поэтому он не может оставаться в статусе «и те правы, и эти правы». Ответ должен быть совершенно ясным и однозначным. Нам необходимо открытие свободной дискуссии по затронутым вопросам.



Российские власти, если они являются таковыми, не могут оставить возникшие проблемы без внимания. Вместо бессмысленных запретов на военные «сравнения» и «отождествления», власти, не вмешиваясь в работу будущей группы экспертов, должны создать условия для ее работы.

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