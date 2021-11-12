Курды становятся заложниками очередной провокации внешних сил

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12 ноября 2021, 11:09 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: gpk.gov.by

Появление на белорусско-польской границе тысяч беженцев из стран Ближнего Востока привлекло вновь внимание и к курдской проблеме. Оказалось, что среди этих нелегальных мигрантов достаточно много сирийских и иракских курдских семей.



И, если бегство сирийских курдов вполне объяснимо агрессивными действиями на севере Сирии турецких войск и их сателлитов в лице радикальных исламистских группировок, проводящими военно-карательные операции и этнические чистки в районах компактного проживания курдов (Африн и другие), то исход из Ирака курдских семей – явление неординарное и трудно объяснимое.



Казалось бы, в отличие от Сирии, где продолжается вялотекущая гражданская война с активным вмешательством иностранных государств (Иран, Россия, Турция, США), а население остается в нищете и страхе за свои жизни, в Ираке ситуация более благоприятная.



Международная коалиция в составе 65 государств помогла иракским властям разгромить бандформирования «Исламского государства» (запрещено в РФ). Страна является одной из самых богатых в мире по запасам и экспорту нефти, расположена в благодатном для сельского хозяйства регионе междуречья Тигра и Евфрата, после свержения диктаторского режима Саддама Хусейна в 2003 году строит новое демократическое общество.



Иракские курды добились равенства своих национальных прав и свобод с арабским большинством страны. Иракский Курдистан получил статус субъекта федерации с самыми широкими полномочиями (свои флаг, гимн, свод региональных законов, президент, правительство, парламент, силовые структуры, включая вооруженные силы «пешмерга», права на внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность, в столице региона Эрбиле и других городах аккредитовано свыше 40 иностранных дипломатических представительств на уровне генеральных консульств, имеется два международных аэропорта, курдский язык признан в качестве официального и т.д.). В отличие от центральных и южных районов страны, где продолжается противостояние арабо-суннитских и арабо-шиитских сил, отмечаются теракты, на севере Ирака относительно спокойно, хотя диверсионные действия турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК) провоцируют ответные ракетно-бомбовые удары и артиллерийско-минометные обстрелы турецких войск и при этом страдает население приграничных районов.



В предыдущие годы сотни курдских деревень на границе с Турцией оказались разрушенными, их жители вынуждены были искать убежища в других районах Иракского Курдистана. В целом же, этот субъект федерации считается оазисом спокойствия и благополучия с динамично развивающейся экономикой. Безусловно, пандемия коронавируса и снижение цен на углеводороды оказали свое негативное влияние на ВВП региона и уровень социально-экономического положения большинства граждан, но никаких катаклизмов и бедствий здесь не было.



Поэтому вряд ли семьи иракских курдов, оказавшихся в лесах Белоруссии, можно отнести к разряду беженцев от вооруженных конфликтов или голода. Скорее всего, они поддались агитации каких-то посредников и, в поисках лучшей жизни в Европе, решились на нелегальную миграцию. Их не остановило то, что они подвергают опасности жизни и здоровье свои и своих близких, скитаясь в преддверии зимы в чужом приграничье и пытаясь разрушить инженерные заграждения (колючую проволоку и т.п.).



Можно понять действия польских властей, которые довольно жестко пресекают попытки проникновения через свою границу нелегальных мигрантов. Любое государство стремится соблюдать свой суверенитет и порядок пересечения своих государственных границ. Польша, а вместе с ней Литва и Латвия, возлагают ответственность за происходящее на своих границах на белорусские власти, в Минске же все обвинения в свой адрес отвергают и заявляют, что страна больше не будет сдерживать поток людей. По словам Лукашенко, «из-за санкций Запада в стране на это нет ни денег, ни сил».



Сейчас трудно понять, кто больше в этой катастрофе виноват и что делать? Ясно одно: граждане Сирии и Ирака, среди которых много курдов, оказались заложниками очередной политической игры внешних сил. Если раньше к подобным провокациям и шантажу Запада прибегал Эрдоган, то теперь на авансцену вышел Лукашенко. Пригласив в страну через сомнительные туристические фирмы и с помощью жаждущих заработать авиаперевозчиков свыше десяти тысяч иностранцев - граждан Ближнего Востока с семьями, белорусские власти создали искусственно коллапс на своей границе с Польшей, ранее такая ситуация была ими создана и на границе Белоруссии с Литвой. Судя по всему, Минску глубоко безразличны страдания этих конкретных людей. Очевидно, что власти Ирака и международные организации, включая Евросоюз, должны в срочном порядке оказать гуманитарную помощь попавшим в беду семьям мигрантов и создать условия для предоставления им статуса беженцев или их добровольной эвакуации к местам постоянного проживания.

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