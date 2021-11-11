По мнению большинства россиян, QR-коды в транспорте вводить нельзя

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11 ноября 2021, 14:06 Александр Крохмаль, Журналист

Сейчас правительство РФ активно обсуждает проект по поводу ужесточения ограничений на фоне коронавирусного распространения.

Страна переживает очередной этап пандемии. В сутки выявляется более 40 000 заболевших. В больницах наблюдается крайне высокий рост госпитализируемых. Очень много людей находятся на ИВЛ, так как без специальной аппаратуры не могут нормально дышать. Власти планируют ввести тотальный локдаун, и если все необходимые законы будут приняты, QR-коды в транспорте, магазинах и заведениях общепита будут действовать до лета 2022 года. Проще говоря, для невакцинированных жизнь может остановиться на целых полгода. Однако многие россияне в соцсетях полагают, что введение QR-кодов в транспорте может привести к тотальному коллапсу и обрушению экономики.

«Ни в коем случае нельзя вводить коды на транспорт», - пишут недоумевающие граждане РФ, «Это безумие. В таком случае остановится практически всё. Это будет конец для всего государства». Россияне просят Голикову пересмотреть этот момент и подумать более тщательно. На территории страны всё ещё остаётся достаточное количество людей, опасающихся вакцинации, или тех, кто попросту не может сделать прививку по состоянию здоровья. К тому же разговоры о QR-кодах для транспорта пока что лишены деталей. Как именно будет реализована система QR-кодов для транспорта – неизвестно. Будет ли это касаться всего общественного транспорта или только междугороднего – так же неизвестно. Причём не ясно ещё, как именно это будет функционировать в поездах, и будет ли возможным доехать до пригородов Москвы и до ближайших городов, или же это будет влиять лишь на поезда дальнего следования.

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