Сирийские курды, кто они - герои и патриоты или сепаратисты и террористы?

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10 ноября 2021, 14:38 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

В последнее время в российских СМИ и заявлениях ряда высокопоставленных чиновников вновь стали звучать оскорбительные для сирийских курдов высказывания. На курдов понапрасну пытаются навесить ярлык сепаратистов, якобы именно курды не хотят сохранения Сирии как единого государства. Все обстоит с точностью до наоборот.

Хотелось бы напомнить читателям, что курды являются коренным народом региона и проживают на севере Сирии уже несколько тысячелетий, в отличие от пришлых арабов. Численность их в этом районе сравнительно небольшая – около 3-х миллионов человек из 21,5 млн сирийцев по состоянию на март 2011 года. Всего же курдов на Ближнем Востоке свыше 40 млн.

Как известно, в гражданской войне в САР курды участия не принимали и придерживались строгого нейтралитета. Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году в основном между представителями арабо-алавитского меньшинства Асада и вооруженной оппозиции в лице арабо-суннитского большинства. В качестве союзников Асада позже выступили Иран и Россия, причем Тегеран направил в эту страну не только свои войска (КСИР), но и наемников-шиитов из Ливана («Хизбалла»), Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирака, Палестины. Иранские аятоллы взяли на себя и содержание семейства Асада и его силовых структур (до 8 млрд долларов в год).

Главным спонсором и союзником сирийской оппозиции стала Турция, которая не отказывается от поддержки и радикальных исламистских группировок типа «Братьев-мусульман» и «Гейят тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ). В период возникновения на территории Сирии и Ирака Исламского халифата турецкие власти и различные турецкие НПО поддерживали и джихадистов «Исламского государства» (запрещено в РФ).

После того, как сирийские власти в 2012 году вывели свои силовые структуры и администрацию из северных районов страны, оставив население тех районов один на один с хорошо вооруженными бандформированиями джихадистов, лидерам курдов пришлось в срочном порядке создавать органы местного самоуправления и отряды народного ополчения. С помощью своих собратьев из Ирака, при поддержке ВВС США и их союзников сирийским курдам удалось удержать стратегически важный город Кобани, а в последующих наземных операциях разбить отряды ИГ и освободить весь Восточный берег реки Евфрат, включая столицу Исламского халифата г.Ракку. К этому периоду в освобожденных районах севера Сирии возник автономный район «Рожава». Войска Асада активных боевых действий против отрядов ИГ не вели, сосредоточившись на обороне Дамаска и алавитских районов страны от наступающих оппозиционеров.

Лидеры курдов никогда не отказывались и не отказываются сейчас от диалога с Дамаском и оппозицией, заявляя, что готовы сотрудничать с любой властью будущей Сирии при условии учета их национальных прав и свобод. Имелось в виду сохранение завоеванной в боях культурной и экономической автономии региона. Однако, Асад и сирийская арабская оппозиция делегации курдов на переговоры по будущей конституции страны в Женеву и Астану не приглашают, их интересы арабы-националисты продолжают игнорировать. Правительство в Дамаске подчеркивает унитарный характер сирийского государства, в ультимативной форме требует разоружения курдов и передачи их территорий и природных ресурсов под контроль Дамаска без всяких предварительных условий. Предпринимались даже попытки силой потеснить курдских ополченцев, в частности в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года проправительственные сирийские силы, в основном из числа наемников, попытались атаковать и захватить газоперерабатывающий завод «Коноко» на Восточном берегу реки Евфрат, но были разгромлены курдско-арабским ополчением SDF при огневой поддержке ВС США.

Еще более агрессивную политику по отношению к сирийским курдам проводит правительство Эрдогана. Предлогом для военного вторжения на север Сирии турки избрали так называемый «жупел курдской угрозы». Якобы сирийские курды пользуются символикой турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), разделяют идеологию ее лидера Оджалана и представляют самим своим существованием потенциальную угрозу турецкому государству. Логика Эрдогана примитивна: РПК находится в списке террористических организаций в Турции, поэтому и ведущая партия сирийских курдов – Партия демократического союза (ПДС) – автоматически становится террористической.

Эрдогана в его пропагандистской лжи не останавливает тот факт, что РПК давно прекратила борьбу с турецкими властями, с 2011 года сирийские курды ни разу не нарушили турецкую границу и ни разу не обстреляли турецкую территорию, в то время как турецкие войска регулярно наносят ракетно-бомбовые удары, ведут артиллерийско-минометные обстрелы и используют боевые дроны против курдских ополченцев и мирных жителей САР. Потерпев неудачу в попытке уничтожить курдов руками джихадистов ИГ, Анкара теперь делает ставку в борьбе с курдами на свои войска, радикальные сирийские исламистские группировки и отряды вооруженной оппозиции.

В ходе нескольких военно-карательных операций турки оккупировали значительную часть сирийских курдских районов (Африн), где проводят этнические чистки и осуществляют геноцид курдского населения. На место изгнанных семей курдов заселяются туркоманы и арабы. Эрдоган при этом заявляет, что построит там «новую Сирию» и эти земли никогда не достанутся Асаду.

Учитывая вышеизложенное, возникает естественный вопрос: кто же является сепаратистом и террористом в современной Сирии? Ответ очевиден: Асад и Эрдоган хотя и являются между собой непримиримыми врагами, но каждый по-своему проводят в Сирии политику государственного терроризма по отношению к курдам. Провокационные действия правителей в Дамаске и Анкаре ведут к закреплению раздела Сирии на враждебные анклавы (проиранский, протурецкий, курдско-арабский при поддержке США).

Сохранить Сирию как единое государство могли бы только вывод всех иностранных войск из этой многострадальной страны, формирование коалиционного правительства, принятие новой конституции, проведение всеобщих парламентских и президентских выборов с участием всех сирийцев (беженцев и граждан неподконтрольных Асаду территорий). Лидеры курдов могли бы стать ключевым звеном в сохранении Сирии как государства, посредниками и связующим звеном между враждующими арабами-алавитами и арабами-суннитами, как это имеет место в соседнем Ираке. Пора бы отдать должное мужеству и отваге сирийских курдов, оградить их от безосновательных нападок и обидных ярлыков, помочь им занять достойное место в будущей Сирии и регионе в целом.

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