Зеленскому только и остается, что сыграть бандеровца, который жег людей в Хатыни

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2021, 08:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Говорят, дескать, Зеленский хороший актер, намекая, что президент он, мягко говоря, так себе. Вот и наш Верховный как-то обмолвился, что «он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, хороший актер». Но ведь Зеленский и как актер – полное дерьмо!

Ну бегает по экрану какой-то хриплый недомерок, чего-то там представляет - то в женской одежде, то стуча по клавишам рояля половым органом, то неубедительно изображая мужчину-недотепу.

Может, из-за хрипотцы в нем есть что-то от Высоцкого? Конечно, нет! У Владимира Семеновича были эпичные роли – тот же Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», поручик Брусенцов в «Служили два товарища», Лопахин в спектакле театра на Таганке «Вишневый сад» и т.д. и т.п. У него есть замечательные стихи, строчки из которых стали поистине народными, а какие у Высоцкого песни, посвященные Великой Отечественной войне!.. Главное же, что Высоцкий Родину любил, а Зеленский лишь изображает привязанность к территории, которую для него определили.

Вряд ли можно придумать что-то более лживое и мерзкое, чем воспоминания Зеленского о том, как он ел в Крыму рапанов и прыгал со скалы. Находясь сегодня на должности, так сказать, президента Украины, он по сути своей так и остался мелким презренным фигляром, и не более того.

Вот та его позорная тирада: «Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю... Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля... Это никогда не будет русской территорией».

Мало того, что это банальный, как говорят в актерской среде, наигрыш, так еще здесь вскрывается сущность тупого, несчастного (хотя по-своему и образованного) селюка, которого случайно, как рыбу на берег, выбросило на должность руководителя непонятной разваливающейся территории, и он теперь, судорожно набирая воздух, лепечет что-то непотребное на языке селюков, стараясь быть своим для них. А ведь фигляр помнит, что в СССР все жили вместе, подавляющее большинство разговаривало по-русски, а над быдло-суржиком смеялись, хотя и по-доброму. И все равно он врет, врет и врет в том позорном монологе, и не только! И какая тебе «оккупация», если 97 процентов крымчан радостно отплевались от таких как ты, Зеля?!

А может, Зеленский, снимаясь в неких комедиях, чем-то напоминает Луи де Фюнеса или Евгения Леонова? Да боже упаси, и рядом не стоял! Вот Луи де Фюнес… Хотя мы знали все его интонации, движения, все «ужимки и прыжки», всю мимику и пластику, взгляды, повороты головы, манеру говорить – и все равно каждый раз и в каждом кадре он казался новым, непредсказуемым и безумно смешным. Это вам не тоска по рапанам и песку на зубах! Несчастный Зеля жалок и предсказуем и как «президент», и как нелепый, неубедительный клоун! Будет тебе песок на зубах, будет, фигляр!

Ну а с Евгением Леоновым Зеленского сравнивать просто грех! Евгений Павлович был не только комиком, которого любила вся страна – могучий СССР, но и мощным, глубоким драматическим актером. Ведь помимо «Полосатого рейса», «Афони», «Джентльменов удачи», «Дуэньи» и многих других комедий, Леонов сыграл пронзительные драматические роли в таких фильмах, как «Донская повесть», «Белорусский вокзал», «И это все о нем», «О бедном гусаре замолвите слово» и т.п. И Леонов тоже любил свою Родину, великий СССР.

«А где твоя Родина, сынок?» - так и хочется напомнить президенту-фигляру слова из «Брата-2». Твоя нынешняя Родина - это та территория, где проходят факельные шествия, где чтят карателей, убийц мирного населения, которые и сегодня продолжают дело предков.

Ну а что же останется сыграть Зеленскому, когда его турнут с поста президента территории, которая пока еще носит название Украина? Зеля, пожалуй, тогда сыграй бандеровца, который жег Хатынь! Уж это-то у тебя, фигляр презренный, должно получиться, ты же на их стороне! И кровь на тебе уже есть…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости