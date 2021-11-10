Нападения кавказских хулиганов действительно участились, но не стоит винить в этом всех горцев

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10 ноября 2021, 07:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Осень 2021 года отчётливо показала, какие именно проблемы всё ещё присутствуют в российском обществе, и многое вылилось наружу. Как оказалось, ситуация с хулиганством на улицах действительно серьёзная и требует незамедлительного вмешательства властей.

В начале октября произошли сразу 2 крупные потасовки в московском метро. Причём инициаторами драк были представители кавказской национальности. А в ноябре, 5-го числа, группа жителей Закавказья напала на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках. Преступники угрожали не только самому жителю района, но и его 4-летнему сыну. Из угроз было ясно сказано, «пришлёпнем (матерное слово заменено) и тебя, и твоего ребёнка», что само по себе звучит ужасно. Причём сыну пострадавшего действительно досталось от хулиганов. Сейчас же все виновники преступлений пойманы, и скоро получат заслуженное наказание. Однако вместе с преступлениями, интернет захлестнула волна национализма.



Президент Чечни Рамзан Кадыров уже осудил СМИ в попытках сделать из этого едва ли не предупреждение о глобальной угрозе со стороны всех кавказцев мира. Так же критические заявления звучали и из уст Хабиба Нурмагомедова, известного российского спортсмена. Однако же критика вышеупомянутых лиц была направлена не на тех, кто пытается заговорить о кавказском хулиганстве, а на тех, кто придаёт значение национальностям. На самом деле кавказцы славятся как раз таки своей честью и доблестью, и настоящие жители тех областей никогда не будут нападать толпой или намеренно провоцировать конфликты, получая при этом удовольствие. Обычно они уважают традиции других народов, очень дружелюбны и с большим почтением относятся к старшим. Господин Кадыров уже не раз карал своих же соотечественников, которые устраивали драки и провоцировали других на конфликт. Одного из них в своё время даже заставили мыть улицы Грозного. Поэтому дело здесь явно не в национальности и не в «горском происхождении».



В любой нации и в даже самом маленьком племени есть свои «плохие ребята», то есть те, кто позорит свой же народ. Очевидно, что кавказцы, нападающие на людей без повода или сами провоцирующие драки, отходят от своих давних традиций, и, по сути, предают соотечественников и выставляют их не в лучшем свете. Тех же, кто устраивал бесчинства в метро или в Новых Ватутинках, ни в коем случае нельзя приравнивать не только к жителям Кавказа, но и к людям в целом. И карать таких вот «нелюдей» нужно максимально жестоко. А устраивать националистические споры по поводу «плохих кавказцев», как минимум, неразумно. И в целом, эта затея очень сильно попахивает дискриминацией, которая обычно свойственна радикальным фанатикам. А радикализм, как известно, приводит лишь к хаосу и бесправию.

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