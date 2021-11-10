В ЛГБТ-сообществах обеспокоены новыми законами РФ

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10 ноября 2021, 07:16 Александр Крохмаль, Журналист

В Роскомнадзоре на данный момент обсуждают грядущие изменения в законодательство РФ. Речь идёт о внесении поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Материалы, ответственные за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и девиаций», могут быть запрещены на территории страны. Так что провайдеры и операторы будут обязаны блокировать подобный контент и не допускать его распространения.

Также планируется ограничить демонстрацию и описания таких отношений в целом. Закон пока что ещё не введён в силу, но в будущем по этому поводу может быть ответственное решение, пожалуй, даже судьбоносное.

В ЛГБТ-сообществах России, между тем, начался настоящий всплеск негодования. Многие представители сексуальных меньшинств заявили, что это посягательство на их права. Некоторые даже стали обвинять власти в насаждении «фашистских принципов» и в возврате к радикализму из прошлого. Однако в большинстве своём россияне инициативу всё-таки поддержали. По мнению многих критиков ЛГБТ, «геи и лесбиянки уж слишком разрослись, и нужно хоть как-то ограничивать их влияние». Многие наоборот расхваливают власти и заявляют о здравом смысле грядущих изменений в законодательстве. Впрочем, неизвестно, как на эти изменения отреагируют представители секс-меньшинств в других государствах и страны ЕС в целом.

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