Политтехнолог Газенко: к производству вакцин присосались люди, которые эксплуатируют это в собственных интересах

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9 ноября 2021, 21:30 Александр Саргин

Фото: sharij.net

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн жителей нашей страны.

Глава Минздрава добавил, что в недавний период нерабочих дней в РФ были сохранены «хорошие темпы» вакцинации населения, например, в период с 28 октября по 7 ноября прививку от COVID-19 сделали 3,7 млн россиян. Понятно, что привитые жители нашей страны теперь защищены от коварной болезни, а если и столкнутся с ней, то, по мнению многих авторитетных специалистов, перенесут ее в легкой форме. Однако мы сегодня касаемся не столько медицинской, сколько финансовой стороны вопроса.

«Ну что ж, к производству вакцин в нашей стране уже давно присосались определенные люди, которые эксплуатируют это в собственных экономических интересах, - сказал «АН» публицист, режиссер и политтехнолог Роман Газенко. - Среди этих людей, этих, так сказать, заинтересованных лиц можно наблюдать и того самого «легендарного» Анатолия Чубайса, который неожиданно вошел в соучредители одной из производящих вакцины компаний. Безусловно, что Чубайс - и остальные, участвуя во всем этом безобразии, действуют сугубо в своих интересах».

Напомним, что на сегодня в нашей стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Во-первых, «Спутник V» - самая первая не только в России, но и в мире вакцина от коронавируса, далее - «Спутник Лайт», потом «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране остается нестабильной, российские власти постоянно напоминают гражданам о возможности бесплатно сделать прививку вышеуказанными вакцинами.

«Вот только не надо иллюзий про бесплатные вакцины! – разъясняет в разговоре с «АН» Роман Газенко. - У нас всем миром собирают миллионы рублей для лечения смертельно больных детей, а вакцинация преподносится как аттракцион неслыханной щедрости. Но ведь это бесплатное все равно берется из бюджета страны, то есть из нашего с вами кармана».

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