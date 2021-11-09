Как помирить власть и антипрививочников

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 ноября 2021, 12:26 Сергей Захаров

Фото: pixabay.com

Государство с остервенением носится со шприцем за своими гражданами. Граждане, не веря в искреннюю заботу и имея большой опыт ещё с советских времён, как выворачиваться из-под заботливой волосатой чиновничьей лапы, покупают сертификаты и куар-коды или уходят в теневой сектор.

Чиновники и врачи совершенно не ожидали такого поворота событий и шокированы размахом и градусом антипрививочных настроений в России. Однако для социологов эта картина была вполне предсказуема: десятки миллионов граждан «самой образованной страны в мире» ежегодно несут десятки миллиардов рублей гадалкам, астрологам, экстрасенсам, гомеопатам, в церковные приходы. И делают это абсолютно добровольно, поэтому тотальная вакцинация в таком обществе может быть только принудительной.

В итоге, что мы имеем на данный момент? Взаимная ненависть и недоверие власти и большой части общества усиливаются. Коррупция в медицинских учреждениях и структурах Роспотребнадзора нарастает. Как прекратить эту расползшуюся по всей Руси великой «гражданскую» войну?

Отбросив популярную, но ничем не подтвержденную теорию заговора, что с помощью вакцины мировая элита хочет сократить население планеты, давайте подумаем, почему власть ценой траты огромных ресурсов и немалого падения собственного рейтинга продолжает упорно и кнутом и пряником заставлять людей вакцинироваться?

Скорее всего, основная задача власти – не допустить коллапса оптимизированной до почти полного развала системы здравоохранения. Ведь в случае отсутствия ограничений и достаточного количества вакцинированных неизбежен экспоненциальный рост заболевших и соответственно подлежащих госпитализации. Этот резкий рост быстро приведёт к параличу системы даже в Москве, не говоря уже о значительно менее обеспеченных медицинской инфраструктурой регионах: безнадёжно перестанет хватать квалифицированных врачей, оборудованных реанимационных коек и так далее. Взять их будет просто неоткуда, если только из Китая и Европы экстренно завозить и строить огромные полевые госпитали. Имеющегося количества бригад скорых при таком развитии событий тоже будет категорически не хватать и ждать машины надо будет неделями, да и везти будет некуда, так как все имеющиеся койки будут уже заняты. Соответственно народное негодование, которое сейчас бурлит в обществе в связи с активным принуждением к вакцинации через куар-коды и прочие ограничения, сменится народными же гневными воплями в адрес властей: почему вы нас не лечите и не спасаете, вы же обязаны, это же наше конституционное право на медпомощь! Но ресурсов-то в распоряжении власти на одновременное спасение такого количества страждущих (а это, по прогнозам экспертов, «лишние» невмещающиеся в больницы сотни тысяч или даже миллионы) уже не будет! Вот именно этого и боятся власти – что к окнам чиновничьих кабинетов по всем городам и весям будут привозить задыхающихся от недостатка кислорода граждан. Интернет заполонит множество душераздирающих роликов с истериками родственников, что их умирающим родным и близким государство не оказывает никакой помощи. Весьма неприглядная картинка для соцсетей и для обозрения всего мирового сообщества. Президенту и власти в целом такое нужно ещё меньше, чем возможное падение рейтинга в связи с фактически принудительной вакцинацией.

Таким образом, страна в тупике: власть не может допустить такой сценарий, а значительная часть граждан, не доверяющая власти и официальной медицине, категорически не хочет допустить в себя непонятную и непроверенную с их точки зрения субстанцию.

Хорошего и красивого выхода из этого тупика априори не существует. Но, может быть, есть смысл попытаться законодательно ввести следующую норму: человек, не желающий прививаться, официально подписывает и нотариально заверяет заявление по установленной форме, что он отказывается от прививки и от каких-либо претензий к государству в случае необходимости госпитализации при заражении коронавирусом. При нотариальной регистрации такого заявления человеку также выдаётся этот пресловутый куар-код.

Оформление такого заявления у нотариуса будет для гражданина дешевле, чем взятка за фиктивную прививку и покупка левого сертификата, к тому же позволит убеждённым антиваксерам избежать риска уголовной ответственности за свои действия. И заодно позволит государству увидеть реальную, очищенную от махинаций на местах статистику вакцинации. Но главное – сильно снизит боязнь властей массового предъявления претензий в связи с неоказанием необходимой медпомощи.

Возможно, это в итоге серьезно снизит и число таких нотариальных «отказников», и, прежде чем написать такое заявление в кабинете нотариуса, человек ещё раз хорошо подумает, взвесит все возможные последствия такого шага и все же перейдёт из кабинета строгого нотариуса в кабинет улыбчивой медсестры, взбалтывающей проворными тёплыми пальчиками холодную ампулу с вакциной.

Конечно, такой метод решения вопросов имеет и массу минусов, и юридических препятствий, но иногда обсуждение таких неординарных вариантов решений серьезных проблем может привести и к выработке какого-то общественного консенсуса.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

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