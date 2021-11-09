Тренер Сергей Ситников: «Чтобы детям было на кого равняться, надо самим стать ярким примером»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 ноября 2021, 10:41 Ксения Калуга

Фото: Ксения Калуга

Сергей Ситников семь лет проработал в исправительной колонии в Шексне. В небольшом посёлке он основал свой первый спортивный клуб «Пионер». Там ребят учат не только приёмам самозащиты, но и правильному закаливанию. Жители Шексны настолько полюбили самбо, что сегодня в секции занимается около 200 человек.

Однако в 2020 Ситников переезжает в Санкт-Петербург на новое место службы. За год тренер успел открыть филиал «Пионера» и обзавестись многочисленными единомышленниками. В интервью «Аргументам недели» он рассказал, как его воспитанники помогают окружающим и почему, на его взгляд, надо защищать тех, кто когда-то оступился.

– Сергей, почему согласились переехать в Санкт-Петербург? В Шексне клуб пользуется популярностью, на работе вы завоевали уважение, а в Северной столице пришлось всё начать с чистого листа…

– Когда в 2020 году Михаил Мишустин подписал указ о создании Университета ФСИН России в Санкт-Петербурге, руководство сразу предложило мне отправиться туда и возглавить отдел по работе с личным составом. Мне сказали: «Кто, если не ты? Ты лидер, знаешь всю кухню изнутри, можешь поделиться опытом». Я согласился. Мне захотелось глубже изучить систему ФСИН, а ещё – проверить себя. Это чужой и незнакомый мне город, я никого не знаю, но мне нравится выходить из зоны комфорта. Спросил сам себя: «А не потеряюсь ли я в Северной столице?». В Шексне, где 15 тысяч населения, получилось создать клуб, добиться уважения среди коллег. А слабо ли повторить это в Питере? К счастью, получилось! Я не только там открыл филиал «Пионера», но и смог организовать мероприятия на несколько тысяч человек, нашел новых единомышленников и провел акцию «Закаленная Россия – сильная страна!». С работой тоже всё сложилось. Но, скажу честно, мне было легко. До этого я трудился в учреждении строгого режима, решал судьбоносные вопросы, вёл воспитательные беседы с осуждёнными, а тут всё иначе. Я формировал коллектив, закупал оборудование, подписывал бумаги. Даже немного непривычно.

– Быстро ли получилось открыть спортивный клуб в Питере?

– Я приехал в город в июне, а уже в августе создал филиал. Делайте выводы сами. Как только переехал, стал изучать, какие клубы есть в Питере и понял, что такого подхода к работе, который есть у «Пионера», нет ни у кого. Оно и понятно: для больших городов это дико, что дети по субботам идут в храм или помогать детским домам.

Самое интересное, что, когда я в соцсетях написал о переезде, люди стали интересоваться: «А будет ли «Пионер» в Питере?». Отчасти это и сподвигло создать клуб. Нашел помещение, затем разместил объявление о «Пионере» и стала набираться группа. Позже к нам присоединился тренер Махмуд.

Спустя время случился поворотный момент: мне предложили работу в Москве. Я долго колебался, на душе было неспокойно из-за того, что мой родной город Вологда остался без филиала. Люди писали: «Сергей, вы даже в Питере открыли клуб, а у себя – нет». Стал размышлять, как грамотно поступить. Я хочу стать настоящим профессионалом во ФСИН России, и, проработав на службе в Санкт-Петербурге год, понял, что достиг своего потолка, пора двигаться дальше. Поинтересовался у руководства, можно ли что-то придумать. В итоге я поехал в Вологодский следственный изолятор работать с обвиняемыми и подследственными. За пару месяцев во всем разобрался, порой даже ночевал на службе, чтобы завоевать авторитет. Мои старания принесли свои плоды, всё получилось.

Клуб тоже быстро открыл. Кстати, в Вологде преподает Александр Вениаминович Смирнов. Этот человек меня сам когда-то тренировал, а сейчас с ним на одном ковре стоим и обучаем детей.

В итоге у нас 5 «Пионеров» в России: в Шексне, Череповце, военном городке «Вологда-20», Питере и Вологде. За это время у нас сформировалась отличная команда. Каждый профессионал своего дела. У всех у нас одинаковые цели и взгляды на жизнь. Мы все хотим быть хорошими примерами для своих воспитанников. Не зря есть такая поговорка: дети нас не слышат, они нас видят. Абсолютно с ней согласен. Не надо строить из себя того, кем не являешься. Поэтому, чтобы детям было на кого равняться, надо самим стать ярким примером.

Кстати, на своё 30-летие я готовлю ребятам небольшой сюрприз. Какой – не могу сказать.

– Вы неоднократно говорили, что ребенок должен вести здоровый образ жизни, но ещё важнее, чтобы он стал хорошим человеком. Получается ли привить воспитанникам правильные моральные ценности? Можете привести конкретные примеры из жизни?

– Конечно! Примеров очень много. Мои ребята всегда готовы прийти на подмогу. Некоторые помогли соседям снег почистить во дворе, другие бабушку через дорогу перевели. Их никто даже не просил, они сами проявили инициативу. Недавно был интересный случай: один из наших спортсменов заступился за мальчика, которого обижали старшие ребята. Он подошёл к ним и громко сказал: «Нельзя так делать, это неправильно». Вот представьте: он никого не побоялся, твердо донес свою позицию и протянул руку помощи слабому! В этом же и суть «Пионера» – быть сильным не только физически, но и духовно. Не стоять в стороне, как все, когда случилась беда, а взять ситуацию под свой контроль. Для меня важно, чтобы мои воспитанники умели отстаивать свои права, защищать близких. Наверное, поэтому родители мне доверяют, когда приводят своих чад. Они хотят, чтобы их ребенок стал лидером, а не сидел на скамейке запасных.

– В эфире программы НТВ «За гранью», где обсуждалось групповое избиение студента-сироты в Соколе, вы заступились за нападающих. Объяснили это тем, что они не понимали, что делают. На ваш взгляд, зритель уловил вашу позицию? Почему надо защищать тех, кто причинил кому-то вред?

– Уверен, что все всё поняли. Да, это телевидение, многое не показали. Но свою мысль я донёс: одно дело сидеть и обсуждать проблемы в студии, другое – сделать что-то действительно полезное для подрастающего поколения. Я всегда выбираю второе. Те ребята, которые избивали, тоже нуждаются в помощи. Да, они получат наказание за содеянное. Но если мы загнобим этих детей, они продолжат свое дело: займутся вандализмом, угоном машин, а может ещё чем хуже... Если на ранней стадии им донести, что можно иначе удовлетворять свои потребности, всё будет по-другому. У нас, к сожалению, такой менталитет: все жаждут крови того, кто когда-то оступился. Но не всегда карой можно что-то изменить.

Я знаю, о чём говорю, так как много лет работал с ребятами из спецшкол и с осуждёнными. Неоднократно видел, как ребенок попадает сначала в детдом, а спустя пару лет – в колонию. Я вижу, чего не хватает подросткам, знаю, как сделать так, чтобы они не попали под дурное влияние. Мне даже 60-летние осуждённые говорят: «Был бы у меня такой наставник, как вы, никогда бы в колонии не оказался бы. Приложите все усилия, чтобы дети выбрали другой путь. В колонии ничего хорошего нет».

Когда я такое слышу, понимаю, что всё не зря, и я делаю всё правильно. И чтобы мне ни говорили, правда на моей стороне!

– Недавно вы создали проект «Чувство Родины». Правильно ли я понимаю, основная его задача – сделать город чище?

– Не только. Наш проект – это собрание активистов, которым небезразлично то, что происходит в родном городе Вологда. Когда я познакомился с Никитой Шемякиным, Сашей Громовым и другими активными ребятами, понял, что, объединившись, мы сможем многого достичь. Вместе провели уже несколько акций. Например, акция «Чистый путь 35» очень понравилась и взрослым, и детям. Суть её в том, что надо собрать по дороге весь мусор, пока идешь в школу. Потому что это дорога к знаниям. Она должна быть чистой!

Мы также помогаем нуждающимся. Например, с ребятами из детских домов занимаемся спортом, организовываем им различные мероприятия. Совершил кто-то героическим поступок, знакомим детей с этим человеком, чтобы они брали с него пример, и тоже делали добро.

Все знают: чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Если кто-то хочет присоединиться к нам и принести пользу обществу, приходите! Пишите нам в соцсетях, мы рады видеть каждого!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости