О покушении на премьер-министра Ирака

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9 ноября 2021, 10:24 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: albawabhnews.com

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в так называемой «зеленой зоне» Багдада была атакована беспилотными летательными аппаратами. В этом особо охраняемом районе столицы располагается комплекс правительственных зданий и посольство США. Одному из дронов удалось достигнуть цели, от его взрыва получили ранения несколько охранников резиденции. Якобы сам премьер серьезно не пострадал.



В последние недели ситуация в стране вновь обострилась из-за итогов, прошедших в октябре сего года, досрочных парламентских выборов. Власти Ирака пошли на эти выборы под давлением протестного движения городской бедноты, студентов, безработной молодежи, широких слоев населения, недовольных коррупцией, непрофессионализмом чиновников и руководителей силовых структур. Именно по вине последних в стране сохраняется атмосфера хаоса и насилия, экономика переживает глубокий кризис. Народ одной из богатейших стран мира по запасам нефти и газа страдает от голода, болезней, разрушенной инфраструктуры, отсутствия жилья, больниц, школ, питьевой воды, перебоев с подачей электроэнергии и т.п. Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ), шиитской милиции и турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК) по-прежнему терроризируют население, ежедневно гибнут десятки мирных граждан.



По предварительным результатам выборов, при довольно низкой явке избирателей блок партий арабо-шиитского лидера Муктады ас-Садра «Сайирун» получил 73 из 329 мест в законодательном органе страны. Следом за ним идет арабо-суннитский блок "Такаддум" во главе со спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, который получил 38 мест. Блоку "Государство закона" под руководством экс-премьера Нури аль-Малики досталось 37 мест. На четвертом месте оказалась Демократическая партия Курдистана (ДПК), которая пользуется влиянием в районах компактного проживания курдов на севере страны. Еще 20 депутатских мест неожиданно получили независимые кандидаты.



Политическое крыло нескольких проиранских вооруженных группировок типа «Хашд аш-Шааби» и «Хизбалла» - шиитский блок "Фатх" получил лишь 14 из 329 депутатских мандатов. В прошлом парламенте у «Фатха» было 48 мест в парламенте. Альянсу бывшего премьер-министра Хайдера аль-Абади и шиитского религиозного и политического лидера Аммара Хекима досталось всего 4 места.



Лидеры шиитского блока «Фатх» обвинили власти страны в подтасовке и фальсификации результатов выборов, и сотни его сторонников вышли на акции протеста вокруг "зеленой зоны". Уже 5 ноября там произошли столкновения демонстрантов с полицией, один из демонстрантов погиб, 125 человек с обеих сторон получили травмы и ранения.



Ответственность за атаку дронов на резиденцию иракского премьера пока никто на себя не взял, но можно предполагать, что за ней стоят упомянутые выше проиранские радикальные арабо-шиитские группировки и иранские спецслужбы.



Дело в том, что победивший на прошедших парламентских выборах шиитский лидер Муктада ас-Садр, хотя и не отказывается от дальнейшего сотрудничества с Ираном, но все же пытается проводить более независимую от Тегерана внутреннюю и внешнюю политику. После сокращения военного присутствия США в Ираке среди иракцев набирает силу национально-патриотическое движение. В современном иракском обществе появились лозунги типа «Ирак должен быть полностью независим и равноудален как от Вашингтона, так и от Тегерана». Однако власти Ирана и проиранские шиитские военно-политические группировки Ирака пытаются всячески воспрепятствовать этому процессу, оказывают давление на ас-Садра, премьера аль-Каземи и их сторонников. Безусловно, за этими провокационными действиями шиитских радикалов стоят иранские спецслужбы. Тегеран панически боится утратить свое влияние в Ираке, который рассматривается им как свой надежный плацдарм на Ближнем Востоке и в арабском мире.



Как известно, Иран перебрасывает через территорию Ирака боевую технику и вооружение, боевиков КСИР и наемников-шиитов в Сирию, превратил обе эти страны в одно из основных звеньев «шиитской дуги» или «шиитского полумесяца» в регионе. Судя по последним масштабным акциям протеста шиитских радикалов в «зеленой зоне» и атаке дронов на резиденцию премьер-министра Ирака, иранские аятоллы намерены сохранить свои позиции в этой стране во что бы то ни стало. И, если раньше они рассматривали в качестве антииранской оппозиции в Ираке арабо-суннитские группировки, а также курдские партии, то теперь эпицентр борьбы иранских спецслужб в этой стране смещается в сторону выходящих из-под контроля Тегерана патриотически настроенных арабо-шиитских политических сил в Багдаде.



В Тегеране считают нынешнего премьера Ирака прозападной фигурой в силу его длительного проживания в ФРГ и Великобритании в период вынужденной эмиграции времен правления Саддама Хусейна и тесно связанным с противником Ирана - наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Ас-Саудом. Не следует исключать и конспирологическую версию о возможной мести со стороны иранских спецслужб Мустафе аль-Каземи, который в период ликвидации американцами в январе 2020 года командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" и куратора специальных операций в Ираке и Сирии генерала Касема Сулеймани занимал должность руководителя иракской разведслужбы и мог взаимодействовать с США. Проиранские шиитские военизированные формирования Ирака открыто обвиняли М. аль-Каземи в причастности к этой акции. Неслучайно в качестве оружия возмездия выбраны именно дроны со взрывчаткой, как это было в случае убийства К.Сулеймани.

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