Кто должен должен преподавать в ВУЗах

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8 ноября 2021, 10:03 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Актуально преподавание не предметов как таковых, а преподавание мастерами этих предметов. Учиться нужно у мастера, а уже потом ставить вопрос о предмете, который преподаёт мастер.

Студент-выпускник должен показывать не предметы, которые он изучал, а педагога, у которого он учился. А организация, которая принимает этого выпускника, в случае надобности должна обращаться к этому педагогу. Все должно быть как в институте кинематографии и театральных институтах. Там интересуются о мастере и его оценке.



А на деле получается так, что выпускники ВУЗов затем за несколько месяцев за большие деньги обучаются у мастеров. А ВУЗ ничего не даёт.



ВУЗу нужны мастера с именами.



У кого учился? Вот главный вопрос.



А сейчас некоторые преподаватели ВУЗов России буквально читают по презентациям то, что часто сами не знают. Это ужас!

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