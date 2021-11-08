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Кто должен должен преподавать в ВУЗах

, 10:03

Кто должен должен преподавать в ВУЗах
Фото из открытых источников

Актуально преподавание не предметов как таковых, а преподавание мастерами этих предметов. Учиться нужно у мастера, а уже потом ставить вопрос о предмете, который преподаёт мастер.

Студент-выпускник должен показывать не предметы, которые он изучал, а педагога, у которого он учился. А организация, которая принимает этого выпускника, в случае надобности должна обращаться к этому педагогу. Все должно быть как в институте кинематографии и театральных институтах. Там интересуются о мастере и его оценке.

А на деле получается так, что выпускники ВУЗов затем за несколько месяцев за большие деньги обучаются у мастеров. А ВУЗ ничего не даёт.

ВУЗу нужны мастера с именами.

У кого учился? Вот главный вопрос.

А сейчас некоторые преподаватели ВУЗов России буквально читают по презентациям то, что часто сами не знают. Это ужас!

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Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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