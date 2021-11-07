Почему девушкам не стоит фотографироваться в стиле «дакфейс»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2021, 20:11 Александр Крохмаль, Журналист

Что такое «дакфейс»? По-другому, это утиные губы. Да-да, те самые утиные губы, которые мы привыкли видеть у девушек в соцсетях. Причём, таких фотографий становится больше с каждым годом. Но стоят ли они должного внимания, и действительно ли это выглядит красиво? Для начала стоит отметить, зачем именно «дакфейс» столь широко распространился в социальных сетях, и почему этим «недугом» страдает почти каждая девушка. На самом деле – «утиные губы» у некоторых сексуально озабоченных граждан нашей планеты вызывают внутреннее чувство вожделения. Но речь идёт не обо всех людях, а только об отдельных личностях. Так же можно сказать и про тех, кто вожделеет из-за чувства боли или страданий, как например, маркиз де Сад или сержант Ватанабэ. Но отчего-то явление «дакфейса» слишком сильно распространилось по всему интернету, и действительно превратилось в массовую «истерию».

В большинстве статей о «дакфейсе» сказано, что утиные выпученные губы могут быть признаком сексуальности. Для некоторых, это действительно так. Возможно, здесь имеет место всеобщая раскрепощённость и отсутствие норм морали в современном обществе. Почти каждый уже в подростковом возрасте начинает говорить или шутить на сексуальную тему. Очень широко обсуждается тематика половых актов. Многие ругательства целиком и полностью состоят из наименований половых органов, как женских, так и мужских. Вероятно, и утиные губы могут считаться признаком той самой сексуальности, только в худшем своём проявлении. Обычно показная сексуальность считалась признаком женщин лёгкого поведения. Вспомним хотя бы древних куртизанок или подобной профессии дам. Но в нынешнее время, мода настолько далеко зашла, что древние бароны и короли, взглянув на современных мадемуазелей, никогда бы не восприняли их за благородных дам. В этом-то вся и проблема.

Утиные губы являются таким же элементом показного гламура, то есть показной сексуальности. Однако женщины, считающие, что «дакфейс» может завлечь каждого мужчину, крупно ошибаются. На самом деле утиные губы выглядят весьма противно, и как минимум, говорят о легкомысленном поведении данной девушки или женщины. Поэтому подобного рода «эстетику» и осуждают почти во всех странах мира. То же самое можно сказать и про ситуацию с подкачанными губами, превращающими женщин в совершенно асексуальных мутантов. Никто в нынешнем мире не имеет право что-то навязывать, но если бы закон пошёл бы на запрет «утиных губ» или подкачанных губ у женщин, едва ли кто-либо из здравомыслящих осудил бы эту затею.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости