Сферы из Клерксдорпа – ещё одна загадка нашей планеты

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 ноября 2021, 21:05 Александр Крохмаль, Журналист

Наша планета всё ещё полна удивительных тайн, которые мы ещё не скоро разгадаем. Вопрос о том, был ли кто на нашей Земле до человека, до сих пор не имеет ответов. Но что, если некие разумные культуры и цивилизации могли существовать на нашей родине задолго до всего, о чём мы знаем? Например, таинственные сферы из Клерксдорпа какое-то время будоражили умы историков и учёных. Когда эти загадочные металлические объекты были впервые обнаружены, они сразу же вызвали недоумение. Ведь к естественным творениям их едва ли можно было причислить с первого взгляда.

Впервые они были найдены шахтёрами на месторождении близ города Клерксдорп на территории ЮАР. Рабочих поразила их необычная и даже слишком правильная форма. Когда до артефактов добрались учёные, они узнали, что возраст этих сфер не менее 2.8 миллиардов лет. Среди объектов есть, как шаровидные, так и дискообразные конструкции. Причём учёных поразили их продольные углубления и борозды, наподобие насечек. Сразу же начались разговоры о том, что такие артефакты могли быть созданы лишь только разумными существами и никем более. Но если так, то кем же именно? Насколько известно науке, за 2.8 миллиардов лет до нашей цивилизации, на Земле не существовало никакой жизни вообще, не говоря уже о разумной.

Позднее геологи всё же установили точное происхождение этих сферических форм. Как заявили исследователи, сферы из Клерксдорпа имеют целиком и полностью естественное происхождение, и ни о каком присутствии неизвестной цивилизации миллиарды лет назад не может идти и речи. Поначалу все думали, что объекты состоят из металла, но учёные опровергли и этот факт. Они сообщили, что сферы состоят либо из минералов гематита, либо же из волластонита с примесями гематита. Однако не все поверили данным геологов. Среди приверженцев теории палеоконтактов, сферы из Клерксдорпа до сих пор очень популярны, и считаются истинным доказательством существования жизни в допангейский период Земли.

Впрочем, все поздние выводы геологов могли быть сделаны с недостаточной точностью. При этом, не стоит списывать со счетов нежелание мировых правительств переписывать историю. Так что вполне возможно, что эти сферы всё же не имеют естественного происхождения, а действительно созданы руками неизвестных существ. Но если мы и узнаем истину, то это произойдёт явно не в ближайшее время.

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