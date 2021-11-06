Здоровый консерватизм, или сбалансированность бюджета по-российски

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6 ноября 2021, 14:16 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР

Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022 год и на трехлетний плановый период.

Несмотря на ёмкое теоретическое заявление В.Путина, сделанное им на заседании клуба «Валдай» 21 октября, что «существующая модель капитализма… исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», федеральный бюджет России на новый плановый период вновь сформирован на монетаристской неолиберальной модели экономического «роста». Данный подход к формированию Федерального бюджета полностью соответствует идеологии В.Путина, которую он на Валдайском форуме назвал «идеологией здорового консерватизма» - якобы обеспечить стабильность в обществе, ничего не менять, чтобы не рисковать и не сделать хуже. Правда, он не завершил свою мысль, что эта идеология продолжает использоваться в формате все того же капитализма со свойственными ему противоречиями, в котором «делания денег», получения сверх прибыли любой ценой - самое главное.



Именно реализация модели, механизмов капиталистического развития, которые были запущены в России в 1990-е годы, завели российскую экономику в тупик, опустив ее в разряд третьестепенных стран мира. И мы тупо продолжаем двигаться тем же путем.



Если назвать одну из самых больших проблем российской капиталистической экономики, то это прежде всего нехватка инвестиционных денег в реальном секторе, особенно средних и длинных. Теоретически доказано, что в целях эффективного использования финансовых ресурсов для роста производства, коэффициент монетизации должен составлять как минимум 80–120% ВВП. В Германии он действительно составляет 89%, во Франции – 92%, в Японии – 184,9%, а в Китае – почти 200%. В России и сегодня он едва превышает 40%. Российские «эффективные менеджеры» обосновывают этот низкий коэффициент необходимостью поддержанием низкой величины инфляции и… сознательно выводят якобы излишние финансовые ресурсы в профицит, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), в золотовалютные резервы и другие кубышки.



Существенным вкладом экономического блока правительства РФ – «теоретиков» экономического либерализма в сбалансированность бюджета – этого основополагающего требования, предъявляемого при составлении, утверждении и исполнении бюджета как основы нормального функционирования органов управления государства явилось формирование и утверждение профицитного бюджета.



Между тем, негативное влияние профицита бюджета на экономический рост доказано теоретически и мировой практикой. Профицит бюджета означает, что из экономики через налоги, пошлины, акцизы и прочие фискальные инструменты изымается больше средств, чем потом через госрасходы в нее возвращаются. Он связан с повышенной нагрузкой на экономику, является дополнительным и весьма существенным фактором сжатия государственного спроса, поскольку означает резкое сокращение реальных расходов бюджета внутри страны, снижает общую результативность и эффективность использования бюджетных средств. В конечном счете, профицит бюджета сдерживает экономический рост, не позволяет реализовать возможности перехода на высокие технологии, инновационный путь развития экономики и добиваться тем самым более эффективных результатов хозяйствования, парализуя решение острых социальных проблем.



Особо подчеркну, что в большинстве стран мира действует правовая норма, запрещающая (!!!) формировать и утверждать профицитный бюджет. Подобная форма сбалансированности бюджета действовала и в Российской Федерации до 2001 года. Однако «теоретики» экономического либерализма изъяли ее из «Бюджетного кодекса РФ». И уже на 2001 год Федеральный бюджет был принят с профицитом в 2,9% к ВВП. И эта теоретически безграмотная вакханалия стала продолжаться и в последующие годы.



Так, в 2019 году профицит Федерального бюджета составил 1,932 трлн рублей или 1,8% ВВП, в 2020 году - 876 млрд рублей (0,8 % ВВП), в 2021 году – 952 млрд рублей (0,8% ВВП).



Но только на формировании профицитного бюджета «теоретики» экономического либерализма не успокоились. Попробуйте теоретически объяснить такой вопиющий факт: на 2018 год был запланирован профицит федерального бюджета в объеме 2,7 трлн. рублей, или 2,1% ВВП. Но при этом тут же были повышены НДС с 18 до 20% и возраст выхода на пенсию на пять лет, что, естественно, ударило по потребительскому спросу и объективно затормозило рост ВВП. Другими словами, одной рукой правительство РФ увеличивает налоги, чтобы «наполнить государственный бюджет», а другой рукой – формирует бюджет с профицитом, то есть изымает финансовые ресурсы из бюджета. Экономическое чудо, да и только!



Естественно возникает вопрос: а зачем надо было повышать НДС при профиците бюджета? Ответ весьма прост: либо это теоретическая безграмотность, либо это делается, чтобы сознательно «опустить» экономику России. Совершенно не удивительно, что это решение сразу же начало оказывать дестимулирующее действие на предпринимательскую активность, отразилось на ухудшении динамики экономических показателей: замедлении экономического роста и ухудшении динамики инвестиций.



Между тем, как свидетельствует практика развитых стран, они, как правило, формируют дефицитные бюджеты. Дефицит бюджета в разумных пределах заставляет правительство изыскивать дополнительные резервы для его покрытия, приводит к увеличению доходов хозяйствующих субъектов, а, следовательно, способствует росту покупательной способности и расширению национального производства.



Разумный предел дефицита бюджета в развитых странах не превышающем 2-3% ВВП. Например, этот показатель для Австрии, Словакии, Бельгии, Канады, Турции, Польши, Китая, находится в пределах 2%; считается, что это бюджет с умеренным дефицитом.



Лишь в ходе борьбы с пандемией и ее последствиями дефициты бюджетов значительно выросли. В среднем он составил в 2020 году в развитых странах 11,7% ВВП. Сохранится этот высокий уровень и 2021 году. Так, в европейских странах, по экспертным оценкам, он составит 6,7% после 7,6% в 2020 году. В Китае и Индии дефициты бюджетов также будут существенными — 9,6% и 10% (11,4% и 12,3% в прошлом году).



Но российские руководители экономического блока правительства РФ, к сожалению, весьма далеки как от теории сбалансированности бюджета, так и мировой практики его формирования. Причем сбивают на этот путь и президента В.Путина.



С одной стороны, В.Путин ставит перед правительством абсолютно правильные задачи: обеспечить стабильный экономический рост в 5-7% и войти в пятерку ведущих экономик мира, остановить вымирание и обнищание России, освоить новейшие технологии на базе ускорения научно-технического прогресса.



С другой стороны, как государство может выйти на траекторию устойчивого экономического роста, на формировании которого настаивает В.Путин, если профицит бюджета, увеличение объемов различных кубышек, то есть искусственного вывода финансовых ресурсов из бюджета, становятся нормой. И президент РФ В.Путин это подтверждает: в ходе саммита «Большой двадцатки», прошедшего 30-31 октября 2021 года в Риме, он заявил, что «в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику, так что бюджет будет профицитным». Поэтому не вызывает удивления сохранение бюджетного профицита на 2022 и 2023 годы в объеме 1% ВВП.



Другими словами, систематически происходит консервация сложившейся структуры расходов федерального бюджета при невозможности существенного увеличения производительных бюджетных расходов - на образование, здравоохранение, рост доходов населения, инфраструктурные инвестиции. То есть, государство продолжает обкрадывать, обсчитывать экономику, а не ускорять ее развитие, продолжает формировать модель экономики не развития, а торможения.



В развитие идеологии «здорового консерватизма» правительство в очередную трехлетку продолжает искусственное финансовое обескровливания бюджета увеличением доли доходов, проходящих мимо казны и направляемых в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Это якобы, как убеждает правительство, та самая «подушка безопасности», на которую мы «свалимся», если вдруг что-то нагрянет, которая будет использована в сбалансированности бюджета в будущем. Теоретико-экономические чудеса, да и только!



Объем ФНБ на начало 2019 года составил 3,8 трлн рублей (3,6% ВВП). В 2020 году он возрос в два раза (!!) и составил 7,9 трлн рублей (7,1% ВВП), а в 2021 году увеличится еще до 11,5 трлн рублей (9,7% ВВП). К концу 2022 года объем фонда составит 13, 66 трлн. рублей, или 10,6% ВВП, фактически превысив объемы государственного и корпоративного внешнего долга, что, с точки зрения теории, лишено экономического смысла.



Тогда ничего удивительного нет, что расходы на национальную экономику, социальную политику на 2022 год планируются ниже уровня предыдущего года. И ни о каких темпах роста ВВП, постоянно озвучиваемых президентом В.Путиным в 5-7% в новой трехлетке, речи не идет и идти не может.



Между тем по экономической природе ФНБ – это средства, выведенные из бюджета и мертвым грузом оседающих в Фонде, не принимающие участия в текущей его сбалансированности и не «работающие» на экономику страны. Эту кубышку, превышающую половины от суммы бюджетных доходов, где, по сути, сгорают гигантские средства, которые правительство не пускает на развитие России, давно пора переименовать в фонд антироссийского противостояния. И это в стране, где продолжает вымирать население, где износ машин и оборудования превышает 50%! Такого вредительского финансового перекоса нет в бюджетной системе ни одной страны мира. Извините, но это прямой саботаж всех основных указов и установок президента РФ В.Путина. И с каждым днем все очевиднее, что подобная финансовая стратегия грозит уже не только экономическим, но и политическим дефолтом.



Не лишне будет напомнить и о золотовалютных резервах России как форме идеологии «умеренного конснрватизма». Они достигли исторического максимума в октябре 2021г. – 621,6 млрд. долларов.



Разве неясно российским «светилам» экономики, что трата денег из ФНБ, или «подушки безопасности», другой кубышки в будущем, даже если их брать только «понемногу», ничем не отличается от простого включения печатного станка? Для грамотного экономиста профицитный бюджет, рост объема ФНБ – это искусственное изъятие из экономики финансовых ресурсов, использование которых в целях экономического роста, ускорения научно-технического прогресса могло бы реально повысить эффективность социально-экономического развития в целом. Только «эффективные менеджеры» от экономики – либеральные «экономисты», никудышные управленцы – руководители экономического блока правительства РФ, скрупулезно следующие рекомендациям МВФ, приоритеты которых заключаются в первенстве финансовых институтов, борьбе с инфляцией только денежными агрегатами, коих совершенно не интересуют проблемы развития государства, экономического роста, могут обосновывать президенту подобные экономические перлы.



Вспомним слова поэта:



О, если б мог от взоров недостойных

Я скрыть подвал! О, если б из могилы

Прийти я мог, сторожевою тенью

Сидеть на сундуке и от живых

Сокровища мои хранить как ныне!



Не уподобляются ли «теоретики» экономического либерализма пушкинскому Скупому рыцарю? Зачем расходовать производительные силы и финансовые ресурсы, если они не используются во благо народа России? Пусть лучше они лежат мертвым грузом в бюджете и кубышке. Думается, что это неверно и с теоретических позиций, и с точки зрения будущего России.



Если в крупном плане сделать обобщения, то следствием проведения профицитилизации федерального бюджета, формирования все возрастающего ФНБ и других кубышек - этой ущербной и практически разрушительной экономической политики стали деградация, офшоризация и структурная перестройка российской экономики под потребности стран Запада в сырьевых ресурсах, вывоз капитала и утечка умов, установление внешнего иностранного контроля над ключевыми механизмами воспроизводства экономики: денежной политикой, финансовым рынком, платежными системами, инфраструктурой экспорта, правом собственности на большую часть структурообразующих предприятий.



Почти все рынки и производство отданы западным транснациональным корпорациям. Купленные иностранцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, а деньги за нее «эффективные» менеджеры переправляют также за рубеж. С третьего места, которое занимала Россия в мире, уступая по объему валового внутреннего продукта только США и Японии в 1990 году, мы переместились на шестое при оценке валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (после Китая, США, Японии, Индии и Германии) и на 16-е место при оценке ВВП по рыночному курсу доллара. Выше нас оказались Мексика, Испания, Австрия, Канада, не говоря уже о Бразилии, Италии, Франции и Англии.



Экономический блок правительства РФ - это люди либерального взгляда, либеральной идеологии. А либеральная идеология предусматривает, что правительство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам (не просто глобальному бизнесу, а именно спекулятивному глобальному бизнесу) против своего народа. А для глобальных спекулянтов развитие чего бы то ни было, в том числе России, абсолютно неприемлемо.



Сознательный вывод финансовых ресурсов из экономики, вполне естественно, негативно отражается на благосостоянии большей части населения России.



По официальным данным Росстата, с 2014 года доходы населения упали на 8%. Если учесть, что реальная инфляция не 4%, как население информирует ЦБ и Росстат, а по расчетам экспертов - 14%, то только за 2020 год уровень жизни населения упал более, чем на 15%. По качеству уровня жизни Россия опустилась на 90 место среди 142 стран мира. За 2020 год численность населения России уменьшилась более чем на 700 тысяч человек. Это рекорд естественной убыли не только за последние годы, но и за всю историю в мирное время.



Вынужден вновь и вновь вернуться к вопросу: что нужно сделать, чтобы перезапустить экономический рост в России и повысить благосостояние россиян?



Главный шаг – это принципиальный отказ от монетаристской неолиберальной модели экономического «роста».



Смена социально-экономического курса предполагает реализацию ряда глобальных направлений:



– исходя из мирового опыта, опыта Китая, Японии, Швеции, Франции, Южной Кореи, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество. Планово-рыночный (!) на государственной основе;



- ориентация не на финансово-спекулятивный сектор, а на рост прежде всего отечественного (!) производства, рост производительности общественного труда на основе ускорения научно-технического прогресса, опора на реальные возможности национальной экономики и собственный интеллектуальный кадровый потенциал;



- качественное изменение кадровой составляющей высшего звена, формирование кадров государственных управленцев нового типа, привлечение к управлению прежде всего профессионалов.



Если в России и дальше будет продолжаться тупиковый курс, опираясь на использование либерально-монетаристской модели управления экономикой, то это еще больше загонит страну в яму. Продолжение губительного социально-экономического курса играет на руку тем западным игрокам, которые стремятся раздербанить Россию.

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