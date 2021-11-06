Общественность призывает строго наказать «ватутинских преступников»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 ноября 2021, 13:40 Александр Крохмаль, Журналист

Конфликт в Новых Ватутинках с участием ребёнка вызвал небывалую ярость российских пользователей интернета. 4 ноября вечером группа лиц избила двоих мужчин, у одного из которых на руках был ребёнок. Кто именно стал инициатором конфликта – пока неизвестно. Но большая часть людей склоняется к тому, что это были именно напавшие. Молодой отец был серьёзно избит. Хулиганы сумели задеть даже его ребёнка, ударив того по щеке.



Отец поначалу призывал агрессоров разобраться один на один, по-честному, но они решили действовать толпой. К тому же потерпевшая сторона утверждает, что у хулиганов имелся нож, а это уже означает прямую угрозу для человеческой жизни. Именно этот факт и возмутил общественность. Не стоит забывать, что россияне ещё никак не могут отойти от октябрьских событий, связанных с нападениями дагестанцев в метро.



Общественность призывает власти действовать как можно строже по отношению к хулиганам, подвергшим опасности жизнь ребёнка. Например, российский спортсмен Алексей Тищенко заявил, что такие нападения должны караться по всей строгости закона. «Таких людей сложно назвать подходящим литературным словом», - заметил чемпион по боксу.



Обвиняемые свою вину так и не признали. Более того, они настаивают на том, что никакой опасности для потерпевшей стороны не представляли. Очевидно, процесс, поднявшийся против хулиганов из Ватутинок, может занять ещё определённое время.

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