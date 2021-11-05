Что делать в случае несвоевременной или недостаточной подачи отопления в квартиры

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5 ноября 2021, 22:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Холода наступают, но это не означает, что все получают тепло вовремя. Увы, в Мурманске и в городах Сибири уже давно обсуждают бездарность и неэффективность управляющих компаний, которые допускают настоящее обледенение квартир. Если в городах с умеренным климатом ещё можно продержаться несколько дней, то там где суровые холода приходят ранней осенью – это вовсе невозможно. На данном этапе проблемы с замерзающими людьми имеются в Мурманске, Омске и Воркуте. Впрочем, такая же ситуация может наблюдаться и в более мелких городах. Как утверждают местные жители, управляющие компании совсем не следят за своими действиями, а при попытках их обвинить – они переходят к угрозам. Так как же, собственно говоря, бороться с такими нелюдями на законных основаниях?

На самом деле то, что творят управляющие компании и «Жилищники» с отоплением – это действительно преступление. Так же можно сказать и про их неуважение к людям. В целом, в последнее время россияне стали чаще жаловаться на бесправие в коммунальных организациях. Создаётся впечатление, что людей там считают за каких-то крепостных крестьян. Сами же работники организаций нередко выдают себя за лиц вышестоящих, и соответственно, обычный человек для них может казаться ниже рангом. Но разве это справедливо? Правильно, конечно же нет. И потому реагировать на это с должной учтивостью не стоит. Нужно бороться, и только законными способами, привлекая юристов и вовремя сообщая обо всём властям. Законы нашей страны очень суровые к тем, кто не уважает человеческое достоинство. Не стоит забывать про то, что эти компании сами «роют себе выгребные ямы».

За соблюдение в жилом доме параметров температуры следят именно коммунальные службы и управляющие организации. И соответственно, за все свои оплошности они несут серьёзную ответственность. При неисполнении своих обязательств, они рискуют нарваться на суровые административные санкции. Что же полагается за нарушение правил для этих компаний? За нарушением норм температуры и влажности управляющая организация может получить штраф по статье 7.23 КОАП РФ. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения коммунальными услугами населения влечёт за собой административный штраф. На должностных лиц он составляет – от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических от 5 до 10 тысяч рублей. Ни в коем случае не следует бояться написать жалобу на компанию, нарушившую закон.

В исключительных случаях нарушителей можно привлечь уже к уголовной ответственности за свои поступки. В Новороссийске это, к примеру, произошло совсем недавно. Поставщик электроэнергии «АТЭК» возобновил подачу тепла к нескольким домам, предписанную исполнительным листом. Но случилось это тогда, когда уже возбудили уголовное дело по статье 315 УК РФ. Мэр Новороссийска чётко заявил, что каждый, кто окажется виновным в замерзании жителей города, будет привлечён к уголовной ответственности без всяких поблажек. Не стоит забывать и про то, что во многих регионах РФ существуют горячие линии по вопросам отопления. Подобные сервисы, как правило, очень эффективно выполняют свою работу.

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