Собаки, как и люди, могут страдать расстройствами психики

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5 ноября 2021, 15:07 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Ветеринары из Хельсинского университета доказали, что собаки, так же как и люди, могут быть подвержены психическим расстройствам. В статье журнала Translational Psychiatry они рассказали, что четвероногие часто страдают от депрессий, синдрома дефицита внимания, неврозов, фобий, повышенной тревожности и других «человеческих» диагнозов.

Финские исследователи собрали данные более 11 000 собак и выяснили: их психика очень схожа с психикой людей, а проявления различных синдромов мало чем отличаются от человеческих.



Например, такое расстройство поведения как СДВГ, нарушающее концентрацию внимания и мешающее контролировать импульсивность, проявляется гиперактивностью и невнимательностью и встречается в основном у детей и молодых мужчин. Абсолютно также и у четвероногих: расстройство диагностируется преимущественно у молодых собак и кобелей, а его проявления связаны с теми же навязчивыми состояниями и другими психическими проблемами, что и у человека.



Так полученные результаты точно свидетельствуют о том, что одни и те же области мозга и нейробиологические пути регулируют активность, импульсивность и концентрацию внимания как у людей, так и у собак.



«У них много общего с людьми, включая физиологические особенности и ту же среду обитания, – отметил соавтор исследования доктор Сини Сулкама. – Будучи социальными животными, собаки могут испытывать раздражение и стресс, когда остаются одни, что может проявляться в виде гиперактивности, импульсивности и невнимательности. Возможно, собаки, которые проводят больше времени в одиночестве, получают недостаточно внимания от своих хозяев».



Проявление психических заболеваний у собак действительно во многом зависит от людей. Например, у собак, которые остаются дома одни ежедневно, пока хозяева на работе, симптомы СДВГ более выражены, чем у собак, проводящих больше времени с людьми или другими животными.



И таких ошибок, которые люди совершают в воспитании своих домашних любимцев, огромное множество. Даже нечаянное или ненамеренное действие может нанести собаке психологическую травму, которую иногда невозможно исправить. Как этого избежать? Рассмотрим основные принципы:



- Используйте в отношении питомцев только гуманные методы воспитания. Ни одну породу собак нельзя воспитывать силой, бить, причинять боль или сильный дискомфорт, а также оставлять без воды и еды или содержать в экстремальных условиях. Даже кинув в собаку тапочек, вы можете породить страх или агрессию или вовсе нанести хвостатому непоправимую психологическую травму, которая не только породит серьезную девиацию, но с большой вероятностью еще и станет настоящей угрозой для вас и окружающих.



- Передержка вдали от дома или длительное одиночество взаперти даже в родных стенах для собаки почти всегда оказывается серьезной травмой. Особенно если ваш четвероногий друг в возрасте или обычно проводит с хозяином все свое время. В противном случае питомцу грозит серьезная депрессия.



- Громкий шум от незнакомых раздражителей тоже влияет на животных очень негативно. И если вас позабавило, как испуганно ваша собака подпрыгнула, когда вы включили новый блендер – питомцу в этой ситуации совсем не до смеха. Любых животных нужно знакомить с новыми вещами, особенно если они шумят. В другом случае собака может начать пугаться не только их, но и всех остальных вещей – даже привычных ранее.



- Собаки тоже могут испытывать посттравматическое стрессовое расстройство. Если ваш питомец стал участником несчастного случая, наблюдайте за ним особенно внимательно, а лучше сразу обратитесь к зоопсихологу для оценки его состояния.



И напоследок ничего нового: мы в ответе за тех, кого приручили. Если вы заметили странное поведение за своей собакой, не гнушайтесь обращаться к психологу и не списывайте на индивидуальные особенности и характер даже такие мелочи как «она постоянно носится за своим хвостом и лает почем зря». Перестраховаться лучше всегда, а если страховаться и нести ответственность не хотите – собаку лучше и вовсе не заводить.

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