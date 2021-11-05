Старые смартфоны могут быть опасными для жизни и здоровья

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5 ноября 2021, 11:18 Александр Крохмаль, Журналист

Всё чаще и чаще в сети появляются сведения о взрывах смартфонов, причём речь идёт не только о каких-то полуизвестных телефонах из Китая, но и о продуктах знаменитых корпораций, таких как Samsung, OnePlus или Apple. В 2016 году из-за массовых взрывов Galaxy Note 7 корейская компания приостановила производство данной продукции. Но на этом дело не закончилось. Взрывы продолжились и происходят до сих пор. Ведь причина здесь далеко не в отдельных некачественных телефонах, а кое в чём другом. Речь идёт о нестабильных литий-ионных аккумуляторах, про которые отчего-то знают военные и учёные, но при этом наука не стремится всеми силами дойти до таких устройств, которые не будут требовать работы этих батареек.

Литий-ионные аккумуляторы являются не только нестабильными, но и крайне взрывоопасными. В случае короткого замыкания, которое очень часто случается в устаревших смартфонах, возможно возгорание. Ущерб от этого может даже нанести ранения, несопоставимые с жизнью. Впрочем, человеческий организм довольно вынослив, но для домашних животных такие взрывы могут стать смертельными.

Рекомендуется категорически избавляться от старых телефонов, какими бы надёжными и эффективными они ни казались. Старые смартфоны компании Samsung нередко подвержены короткому замыканию. Как раз замыкание и является причиной дальнейшего выхода из строя всего аккумулятора. Наверное, замечали, когда телефон иногда отключается, его заряд падает до нуля, но при этом, он не выключается полностью, а начинает разогреваться?! Так вот, если это происходит, то телефоном лучше не пользоваться вообще. Ведь в следующий раз он не просто разогреется, а в прямом смысле этого слова, воспламенится. К сожалению, литий-ионные аккумуляторы до сих пор массово производятся, и на них, можно сказать, работает почти вся бытовая техника планеты. Корпорации уверяют, что исправили все дефекты. Но как можно исправить то, что само по себе нестабильно с самого начала? В этом случае нужно, как минимум, менять аккумулятор и переходить на другие источники энергии. Но будет ли кто-нибудь из мульти-миллиардеров терять необходимые средства и перезапускать всю имеющуюся продукцию? Пожалуй, этот вопрос остаётся без ответа.

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