О нужной крови, иммунитете и микропакостнике ковиде

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2021, 21:06 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

То, что переливание больным плазмы крови выздоровевших от COVID-19 помогает справиться с недугом – факт известный. Конечно, этот метод применяют только в случае тяжёлого течения болезни. А вот где можно сдать кровь, почему этот процесс полезен в первую очередь для самого донора, и чем этот самый донор может помочь врачам,- в этом разбиралась корреспондент «АН», отправившись на воронежскую станцию переливания крови.

Оформили по всем правилам.

Почему я решила испытать это на себе? Дело в том, что мне захотелось организовать акцию с участием семилукцев (в Семилукском районе Воронежской области я, собственно, и живу), большинство из которых, по моему глубокому убеждению, люди неравнодушные. А раз я собираюсь призывать стать донорами других, то сначала решила всё разведать. К тому же подстегнули слова поклонника моего журналистского творчества: «Ну ты, Лена, даёшь стране угля! И льва на бегу остановишь, и в «красную зону» войдёшь» (репортаж из последней я писала совсем недавно, а со львами – живыми, настоящими – обнималась года три назад, в Крыму, о чём тоже поведала тогда на страницах «АН»). «Осталось,- говорит тот самый поклонник,- только на Эверест забраться и на Луну слетать». Но с этим я, пожалуй, обожду, тем более что с вылетом в космос меня опередила актриса Юлия Пересильд, а вот стать донором – самое оно.

Итак, ранним утречком я отправилась в Воронеж по адресу Транспортная, 56 в областную станцию переливания крови. На входе – измерение температуры бесконтактным способом, надевание бахил и вперёд – в регистратуру. Кровь я уже ранее дважды сдавала, в специализированном автомобиле, поэтому в базу была занесена. А вот карточки не было. Но минут через пять, когда я подписала всевозможные листы ознакомления, меня уже оформили по всем правилам. И отправили к врачу.

Здесь вновь измерение температуры, но уже обычным, ртутным термометром – похоже, его показаниям врачи всё-таки больше доверяют. Измерение давления. И экспресс-тест на гемоглобин. А также вопросы – болела ли ковидом, когда делала прививки, хорошее ли у меня самочувствие в последнее время. В общем, выяснив, что в качестве донора я вполне безопасна, меня отправили на кровопускание.

Процесс сдачи занял не более пятнадцати минут.

Усевшись в удобное кресло, я даже не почувствовала укола. И это несмотря на то, что игла используется чуть большего диаметра, чем та, которую применяют при сдаче крови из вены на анализ. Сотрудники тут настолько наловчились на поиск вен и втыкание в них игл, что делают это очень профессионально. Искренне удивилась и решила расспросить медсестру о том, сколько из меня планируют выкачать крови и чем мне это «грозит».

Оказалось, мне предстояло сдать 460 миллилитров – стандартная доза для донора. Из неприятных последствий меня могут ожидать кратковременные головокружение и слабость. А вот плюсов, как выяснилось, куда больше. К примеру, мой организм, столкнувшись в будущем c экстренной потерей крови, допустим, в аварии – не дай Бог, конечно, будет уже готов к такому стрессу, а значит, у меня будет больше шансов выжить. А ещё он начнёт экстренно омолаживаться. Это происходит из-за того, что костный мозг, восполняя потерю, начнёт более активно вырабатывать кровяные клетки. Хорошо, решила я для себя, вот и сэкономлю на косметологе.

Пока я мысленно рисовала приятную картину значительно помолодевшей и похорошевшей себя, процедура подошла к концу. Весь процесс занял не более пятнадцати минут, что конечно, не может не радовать в условиях вечной занятости.

Кто такой вирус?

Получив причитающиеся на питание 528 рублей – чтобы восстановить силы после сдачи крови – я отправилась к главному врачу станции Алексею Бахметьеву. Должна же я узнать, куда денется моя кровь, насколько сильно она нужна, а также выросла ли потребность в донорах в связи с пандемией. Получила я даже больше информации, чем ожидала. О донорстве расскажу позже, потому что меня поразило то, настолько доступно, понятно и образно Алексей Васильевич мне объяснил природу коронавируса. Так что постараюсь передать всё это нашим читателям.

На фото: Алексей Бахметьев

По сути, вирус всего лишь молекула белка. Причём в отличие от многих других своих собратьев, он слабый и гибнет как при нагреве, так и при охлаждении. Для сравнения ВИЧ сохраняет свои свойства даже после заморозки. Задача у этого вируса одна – попав в клетку, он даёт ей команду производить себе подобных.

Попадает в организм вирус, как уже известно, через слизистые оболочки, в основном через нос и рот. Чихнул заражённый человек, и ковид полетел на поиски нового жилища. Ему, кстати, не так и просто это сделать, навигатором его природа пока, к счастью, не оснастила. Так что жертв он находит по большей части случайно. И в тесной толпе ему, понятное дело, эту куда проще сделать – не нужно долго блуждать в поисках. А общество он страшно любит – как Алла Пугачёва поклонников – чем больше, тем лучше. Маски же, хоть и не являются полноценной защитой от проникновения на слизистую этих микропакостников, всё же снижают так называемую вирусную нагрузку. Прибыли к нам, условно говоря, десять единиц вируса, организму избавиться от них – раз чихнуть. Причём в прямом смысле этого слова. Если же вирусов попало больше, нашему иммунитету придётся постараться.

От чего умирают люди?

Предположим, что одним чихом дело не ограничилось, и вирус начал всерьёз атаковать организм. Наши иммунные клетки естественно воспринимают его как чужака, от которого необходимо избавиться. Образно говоря, образцы вируса попадают в нашу внутреннюю «лабораторию», сравниваются там с виденными ранее. Потом все эти данные анализируются на «совещании», определяется оружие (антитела), с помощью которого можно бороться с непрошеным гостем. Составляется «смета», налаживается «логистика» и организовывается «производство» этих самых антител.

Антитела это тоже молекулы белка, оснащённые своеобразным шипом. Они не убивают вирус, но внедряясь в него этим самым шипом, лишают его возможности размножения. Став «евнухом» вирус конечно не зачахнет от тоски, но вскоре благополучно помрёт от «старости».

Вроде бы всё просто, но тогда почему умирают люди?! Дело в том, что указанные выше процессы занимают время. Вирус стремительно размножается. И тогда организм включает и другие механизмы защиты. Во-первых, повышает температуру тела в попытке «сжечь» вирусы. Во-вторых, сгущает кровь, дабы создать в сосудах естественные барьеры. В-третьих, утолщает стенки альвеол (пузырьковидные образования в лёгких, с помощью которых совершается естественный газообмен кислород-углекислый газ). Отсюда и пневмонии, и тромбозы из-за сгущения крови. Так что, по сути, убивает нас не сам вирус, а реакция организма на него.

Кстати, для меня всегда оставалась непонятной «логика» вируса – зачем он убивает своего носителя, то бишь, свой кров и пищу. Теперь, после объяснения Алексея Васильевича, этот вопрос отпал.

Как действует вакцина?

Что же происходит, когда незнакомому с ковидом человеку вводят вакцину от него? Вакцина несёт в себе образ ДНК вируса. То есть в принципе начинают происходить всё те же «лабораторные работы», «совещания» иммунных клеток и налаживание «производства» антител. Но поскольку в организм попадет не вирус, а так скажем, его образ, который размножаться попросту не может, у нашего иммунитета есть время на все эти процедуры. Максимум, что нас ожидает – повышение температуры, слабость и ломота в суставах. Но организму не нужно при этом включать вышеуказанные альтернативные механизмы защиты.

Что будет, если после прививки вирус всё-таки попал в организм? У иммунных клеток уже есть образ врага, «логистика» налажена, «сметы» составлены, а значит, чтобы запустить процесс «производства» антител, достаточно нажать кнопку «пуск». А это существенная экономия времени.

И ещё один интересный вопрос, на который я получила ответ. Вирус всё время мутирует, появляются всё новые его штаммы. Будет ли действовать прививка на какой-нибудь новый такой штамм? Оказывается, будет. Вирус – а мы уже знаем, что это молекула белка – состоит из цепочки аминокислот. Что-то вроде поезда с вагонами, если конечно представить его себе скрученным в спираль. Во время мутации происходит перестроение вагонов-аминокислот. Наш организм, уже знакомый с ДНК коронавируса, сталкиваясь с новым его штаммом, хоть и немного поразмышляет над тем, что в него попало, знакомый объект всё же определит. Потому что как ни перестраивай вагоны, платформа останется одна – вот на неё-то и будут нацеливаться своими шипами антитела.

Доноры нужны постоянно.

Но вернёмся всё же к донорству, с коего я и начала свой рассказ. Как пояснил Алексей Бахметьев, запросы на плазму переболевших ковидом растут. Причём требуются доноры с любыми группами крови. Да, процесс налажен, учтены условия пандемии, станция переливания без крови и её составляющих не остаётся, а значит не останутся без неё и больные, но всё время нужны новые доноры. Во-первых, возраст доноров органичен – с 18 до 60 лет, а значит нужно пополнение из-за естественных причин – все мы стареем, и ещё никому не удалось остановить этот процесс. Во-вторых, доноры могут выпадать из строя из-за болезни либо вакцинации – процедура сдачи крови может быть осуществлена только спустя месяц после прививки.

Что касается нашего Семилукского района, то мы с районной газетой «Семилукская жизнь» решили организовать акцию «Седьмой лепесток» (вспомните девочку Женю из одноименного мультика), в рамках которой мы призываем жителей района сдать кровь для больных коронавирусной инфекцией. Если наберётся пара десятков желающих, то глава администрации Девицкого сельского поселения вызвался нанять и оплатить автобус. Если же нас будет более 60 человек, станция переливания крови пришлёт специализированный автомобиль, который разместится возле здания Семилукской районной больницы. Ориентировочно это будет через пару-тройку недель.

Что же касается других районов и областей – пожалуйста, не ждите, пока кто-то организует ваши действия. Найдите в своём городе пункт переливания крови и станьте донором. Поверьте, это совсем не сложно. И быть может, своими действиями вы спасёте чью-то жизнь!

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