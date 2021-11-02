Россия могла бы извлечь положительный опыт из развития Омана

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2 ноября 2021, 13:54 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: depositphotos.com

Султанат Оман расположен на востоке Аравийского полуострова. Стране больше 2000 лет. До 1970 года там правил султан Саид. В те времена жителям Омана было не позавидовать. Государство считалось одним из самых отсталых на Земле. В стране царили бесправие и коррупция, деньги от экспорта нефти разворовывались чиновниками. Не было дорог, школ, больниц и много чего другого.

Всё изменилось в 1970 году, когда молодой и амбициозный султан Кабус пришёл к власти. Он не испугался общей разрухи, внутренних распрей среди элиты, нищеты населения и других острых проблем в своём отечестве.

Первое, что сделал Кабус – устранил коррупцию, взяв под личный контроль все поступления в бюджет от экспорта нефти. Оман стал современным, хорошо развитым во всех отношениях государством, с миролюбивой внешней политикой, сохранившим свою национальную и религиозную самобытность. Столица Омана – Маскат, который называют городом белых домов, архитектура его представлена уютными белыми трёхэтажными домиками. Население в столице очень молодое, большинство жителей в возрасте до 30 лет.

Как таковой в стране нет преступности, двери оманцев на замки не закрываются, даже в гостиницах нет сейфов. Для постоянного проживания, бизнеса и отдыха – это одно из самых интересных и безопасных мест на планете. Климат весьма благоприятный, хотя и довольно жаркий, круглый год светит солнце, но традиционная архитектура жилых и офисных зданий, искусственные зеленые насаждения и системы кондиционирования позволяют людям чувствовать себя довольно комфортно.

Сегодня в Омане работают свыше тысячи государственных школ, десятки университетов и колледжей, уровень грамотности среди взрослого населения составляет 95,7%, а среди молодежи - 98,6%. Средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 50 лет в 1970 году до 78 лет в 2020 году. В стране открыто свыше 80 новых больниц (50 - государственные) и сотни различных других медицинских учреждений.

Медицинское обслуживание и образование, включая высшее, для граждан Омана бесплатные. Налоги для физических лиц отсутствуют, бездомных и нищих в стране нет. Каждому оманцу по достижении 18 лет выдают 400 м² земли бесплатно в той мухафазе, где он родился. Чтобы построить дом, можно взять в банке кредит по ставке не выше 6%. А в день главного праздника страны султан объявляет кредитную амнистию – полное освобождение от долгов и кредитов. Нуждающимся в жилье, таким как кочевники-бедуины, инвалиды, вдовы, положена социальная квартира. И хотя она предоставляется не в самых престижных районах, но зато совершенно бесплатно. В домах простых оманцев, как правило, 6-7 комнат и несколько ванных. Уже по этому факту можно судить об их достатке.

Женщины этой мусульманской страны имеют гражданские права наравне с мужчинами, а слово матери – закон для всех членов семьи. Юных девушек никто не выдаёт замуж насильно, как это распространено в других восточных странах. Они вступают в брак по своей воле в среднем в 24 года. До этого девушки стремятся получить образование. Женщины в Омане трудятся таксистами, полицейскими, занимают посты в местных органах власти и в правительстве. Они могут подать на развод по своей инициативе. Если суд признает вину мужа, тот обязан будет обеспечивать бывшую супругу материально, пока она снова не выйдет замуж. Но разводов не так много, суд всегда старается сохранить семью.

Торговцы здесь сами снижают цену, которую вы готовы заплатить за товар. На весь Маскат всего 4 магазина, торгующих алкоголем. К тому же, право его купить есть только у иностранцев и местных христиан. А вообще в этой мусульманской стране сохраняется «сухой закон». Доходы простых людей с 300 долларов в год в 1970 году постоянно увеличивались. На данный момент они составляют в среднем 60 000 долларов на человека в год.

Еще в период своего прихода к власти султан Кабус понял, что одной добычей нефти страна не сможет обеспечить свое будущее. И запасы чёрного золота оказались не безграничны и спрос на нефть на мировом рынке был нестабилен. Поэтому была принята амбициозная программа диверсификации экономики: к 2020 году Оман должен был слезть с «нефтяной иглы». И это произошло. На данный момент доходы от экспорта нефти составляет 14 % от доходной части госбюджета. В предыдущие десятилетия правительство инвестировало значительные суммы в развитие инфраструктуры, различных отраслей промышленности и сельского хозяйства (новые информационные технологии, морские порты, аэропорты, дорожная сеть, сжиженный газ, нефтехимия, металлургия, добыча меди, алюминия, хрома, производство химических удобрений, цемента, полиэтилена, изделий из текстиля, стекла, животноводство, растениеводство, судоходство, рыболовство, туризм и т.п.).

Султан Кабус умер в январе 2020 года и страной стал управлять его кузен, бывший министр культуры – султан Хейсам бен Тарик. Он старается строго придерживаться традиций и курса времен правления своего двоюродного брата.

К сожалению, Россия пока не сумела также успешно распорядиться своими доходами от нефти и газа и диверсифицировать свою экономику. Нынешний временный скачок цен на углеводороды на мировом рынке никоим образом не гарантирует стабильности нашего государства. Общая тенденция в мире на энергосбережение и замену традиционных углеводородных ископаемых на возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, биотопливо и т.п.), а также на экологически чистую энергетику (атомную, водородную) может через несколько лет резко уменьшить спрос на углеводороды. Некоторые недостатки «зеленой энергетики», такие как сложность ее аккумулирования и относительная дороговизна, носят временный характер. США, Китай, Япония, страны ЕС вкладывают десятки миллиардов долларов в научные исследования и разработки в этой области. Человечество стоит на пороге новых научных открытий и более современных прорывных технологий.

Поэтому, если не брать в расчет всех других достижений Омана в области создания благоприятных условий для развития общества и каждого гражданина в отдельности, то России настало время также энергично и настойчиво диверсифицировать свои источники энергии и доходной части государственного бюджета. Совсем не за горами время более решительного перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии на нашей планете. Но, если параллельно с включением в этот общемировой тренд России удастся еще и обуздать коррупцию и организованную преступность, то это бы также сказалось самым благоприятным образом на всех сторонах жизни россиян и повышению авторитета страны на международной арене.

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