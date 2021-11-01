Гуров: такой охотник убьет лося, сдаст мясо в ресторан по 1600 руб. за кило, сядет дома на кухне и орет, что во всем виноват Путин

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1 ноября 2021, 19:00 Александр Саргин

Фото: goodfon.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «старым информационным приемом провокаторов» сообщения СМИ о том, что депутат Валерий Рашкин будет исключен из партийных рядов.

Напомним, что в ночь на 29 октября в Саратовской области во время рейда сотрудник комитета охотничьего хозяйства и полицейский (оба из местных) остановили машину Рашкина, в которой были найдены фрагменты туши лося. Как объяснил сам задержанный, он у дороги увидел тушу животного, погрузил в машину и повез ее в правоохранительные органы, «чтобы сдать». Чуть позже неподалеку от места задержания депутата Госдумы от фракции КПРФ были обнаружены два чехла с карабином и охотничий билет на имя Рашкина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

«По-видимому, речь идет о браконьерстве, и все доступные сведения из СМИ свидетельствует именно об этом, - сказал «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД Александр Гуров. – А если он говорит, что нашел лося, так это ерунда. Очень интересно: нашел тушу лося и стал ее разделывать, чтобы сдать! К тому же СМИ сообщают, что неподалеку нашли его оружие».

По мнению генерала, этот случай может спровоцировать то, что будет возбуждено уголовное дело и с Рашкина снимут депутатскую неприкосновенность, а потом последует осуждение и наказание, тем более что в обществе идет «очень большой резонанс».

Егерь, участвовавший в задержании депутата, рассказал СМИ о последствиях, который станут возможны после убийства животного: «Если бы в этом году лосиха принесла одного теленка, то через четыре-пять лет это было бы стадо в шесть-семь голов». По его словам, «мы просто из природы извлекли – и всё», поэтому у нас количество копытных резко сокращается.

«Нашему государству уже давно пора всерьез начать бороться с браконьерством, увеличивать количество егерей, оснащать их соответствующей техникой и т.п., - сказал в разговоре с «АН» Александр Гуров. – А то ведь сейчас доходит до того, что лосей убивают просто так. Вообще-то, народ у нас сердобольный, но бывает, что такой охотник убьет лося, потом сдает мясо в ресторан по 1600 руб. за килограмм (также поступают с поросятами, зайцами и другими животными), а потом придет домой, сядет на кухне и орет, как ему плохо жить и во всем виноват Путин».

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