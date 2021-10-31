Авербух: Камила Валиева является одним из главных фаворитов на победу на Олимпиаде в Пекине

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31 октября 2021, 22:50 Александр Саргин

Фото: ok.ru

Российские фигуристки заняли три первых места на втором этапе серии Гран-при Skate Canada в Ванкувере. Первое место заняла 15-летняя спортсменка Камила Валиева, которая установила два мировых рекорда и набрала в сумме 265,08 балла.

Напомним, что для юной фигуристки этот этап Гран-при стал дебютным на взрослом уровне. Ранее Камила Валиева также с двумя мировыми рекордами одержала победу на международном турнире в Финляндии.

«Главное, что очень хорошо выступила и показала себя Камила Валиева, - сказал «АН» заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух. - Она практически идеально исполнила короткую программу, а в произвольной допустила небольшую помарку, прыгнув три четверных прыжка. По сути, Камила показывает, что на данный момент она является одним из главных фаворитов на победу на Олимпийских играх в Пекине».

Второе место на данном этапе Гран-при заняла Елизавета Туктамышева, показавшая результат 232,88 балла. Третье место досталось Алене Косторной, которая набрала 214,54 балла.

«Также мне хочется поздравить Лизу Туктамышеву, - продолжает Авербух, - потому что она справилась с короткой и произвольной программами и абсолютно достойно заняла второе место. Лиза каждым стартом доказывает свое право на то, чтобы попасть в сборную команду России и тоже поехать на Олимпийские игры».

По словам продюсера ледового шоу, ему «вдвойне приятен» результат Туктамышевой, потому что как хореограф он ставил ей короткую программу, и по этой причине очень рад, что программа уже не первый раз помогает «успешно выступать» этой талантливой фигуристке.

«Алена Косторная хорошо справилась с короткой программой, практически безошибочно исполнив тройной аксель, - констатирует Авербух, - а вот в произвольной программе получилось пока не всё. Но Алена ищет себя, и я думаю, что она тоже включится в борьбу за то, чтобы попасть на Олимпиаду. Но, конечно, Косторной нужен больший рывок для того, чтобы снова бороться за топ-место».

По мнению продюсера ледового шоу, это было действительно «очень хорошее» выступление наших девчонок, и хочется поздравить их от всей души! «Конечно, они были фаворитами на этом этапе, так что результат был вполне ожидаемым, - сказал в разговоре с «АН» Илья Авербух, - во всяком случае, для меня нет никакого сюрприза в том, что наши девчонки заняли все три первых места».

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