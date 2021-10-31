Пользователи в соцсетях поглумились над отменой спектакля с Бузовой

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31 октября 2021, 19:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото © Facebook / МХАТ им. М. Горького

Недавно прошла новость об отмене спектакля МХАТа им. Горького «Чудесный грузин» со 2 ноября. Новый гендиректор театра заявил, что причиной стала плохая продажа билетов.

Напомним, что «Чудесный грузин» - это тот самый спектакль с участием небезызвестной Ольги Бузовой, певицы и актрисы, успевшей прославиться на весь свет. Но репутация у неё отнюдь не положительная, а скорее наоборот – оставляет желать лучшего. Большинство россиян никогда не считали Ольгу талантливой и одарённой. Более того, её участие во МХАТе резко осудили не только простые граждане РФ, но и видные культурные деятели. Участие телеведущей в спектаклях театра называли «дискредитацией профессии». Сыгранная роль Беллы Шанталь стала финальным ударом по репутации актрисы.

Узнав о том, что спектакля с участием Бузовой не будет, в соцсетях начались бурные обсуждения произошедшего. Причём, в основном ругали именно актрису. Почти никто не выразил своего сочувствия, ввиду сложившейся ситуации с «Чудесным грузином». «Неужели в театральной среде ещё остались люди с мозгами?» - активно пишут комментаторы в Youtube, «Бузовщину давно пора отменить не только в театре, но и везде и всюду». Впрочем, находятся и те, кто считают Ольгу талантливой и неординарной актрисой. Обычно такие люди пребывают в меньшинстве, и в конце концов проигрывают критикам.

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