Талибы отрицают обвинения в убийстве 13 человек на «кровавой свадьбе» в Нангархаре

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31 октября 2021, 14:09 Александр Крохмаль, Журналист

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»,* завладевшая Афганистаном 15 августа 2021 года, продолжает насаждать свои средневековые преступные порядки, которые рискуют ввергнуть страну в пучину хаоса и тёмных веков.

В начале октября подконтрольное радикалам министерство исламского призыва запретило наличие живой музыки на свадебных торжествах. Совсем недавно, прошла новость о том, что талибы напали на свадьбу местных жителей в провинции Нангархар, расстреляв из автоматов 13 человек. Из них трое погибли, а десять получили серьёзные ранения. Бывший вице-президент Афганистана Салех обвинил в этом деле террористов. «Мы не можем выразить свой гнев только осуждением»,- сказал политик. При этом он отметил, что с такими порядками и террором «преступный режим долго не продержится».

Однако исламисты отвечают, что лица, расстрелявшие свадьбу, на деле не принадлежали к их движению. «Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата для ведения личной вражды, были преданы суду шариата»,- утверждают представители «Талибана». Замминистра культуры Афганистана Забиулла Муджахид старается убедить мировую общественность, что случившееся было обычным разбойным нападением. Но всё же ни Муджахиду, ни его соратникам из исламистской группы, почти никто не верит. Большинство людей считает, что талибам давно пора перестать обманывать мир и отрицать очевидное – факт совершения чудовищных преступлений против человечности и афганского народа. В соцсетях на эту тему уже разгорелись бурные дискуссии.

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