Психолог Хигир: если Максакова вернется в Россию, ее здесь убьют

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30 октября 2021, 21:23 Александр Саргин

Фото: соцсети

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин подал на нее в суд, пытаясь доказать, что сведения о его статусе «вора в законе» порочат его репутацию.

Максакова полагает, что до 2019 года, когда ужесточили уголовное законодательство, Тюрин не стеснялся своего титула «вора в законе» и лидера преступной группировки Братска. По ее словам, бывший гражданский муж в прошлом смог наладить свой бизнес только благодаря криминальному статусу.

«Максакова оболгала своего первого гражданского мужа, отца ее детей, который ее одевал, обувал, кормил, холил и лелеял, - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир. - Да, он тоже был, что называется, криминальный элемент, но по всему видно, что это правильный мужик. А сама Максакова врет как дышит, у нее такой стиль жизни, и иначе она просто не может. Она предала Россию, свою Родину, где она родилась, выучилась и достигла неких высот».

Напомним, в декабре 2016 года экс-депутат Мария Максакова вместе с другим мужем (также бывшим депутатом Госдумы) Денисом Вороненковым переехала на Украину. Причиной стремительного переезда четы экс-депутатов в «незалежную» стало возобновление уголовного дело о мошенничестве, так как, по версии следствия, в 2011 году Вороненков участвовал в хищении здания в Москве.

«Конечно, ее муж (тот, который из депутатов) был нечист на руку, - продолжает психолог, - вот его и убили за большие деньги. Он прикрывался статусом депутата, но это не помогло, а Максакова очень хотела, чтобы деньги мужа оказались у нее. Как все предатели, она подлая, нечестная и аморальная личность. На самом деле это жестокий, лживый и недостойный человек, и, думаю, все помнят, как она оболгала Россию».

Отметим, что убежав на Украину, Максакова стала уверять журналистов, что в 2014 году, будучи депутатом, она не голосовала за присоединение Крыма к России. По ее словам, как только объявили, что предстоит это голосование, она «схватила детей» и уехала в Таиланд. Между тем на сайте Госдумы зафиксировано, что Максакова отдала свой голос за присоединение Крыма. Бывший коллега Максаковой и Вороненкова по Госдуме Сергей Неверов тогда писал в фейсбуке: «С таким же рвением она пела российский гимн в стенах Думы, с каким ее муж-депутат в то время говорил о воссоединении Крыма с Россией у себя на странице в соцсетях. Предателей везде не любят, и красивый город Киев не исключение».

По мнению Бориса Хигира, может, она и неплохая вокалистка, но «хищная и непорядочная баба». Психолог удивляется тому, что такие же «хитрые и беспринципные люди» приглашают ее выступать на российском телевидении. «Ну что ж, она будет постоянно врать только ради того, чтобы лишний раз сделать себе рекламу», - констатирует профессор психологии.

«Безусловно, когда она жила в паре со своим мужем-депутатом, то была лидером, командовала им, но все это было только из-за корыстных побуждений, - сказал в разговоре с «АН» Борис Хигир. - В ее словах и поступках нет никакой правды, она хотела стать очень богатой за счет тех денег, которые он добыл, мягко говоря, неправедным путем. Но если она вернется в Россию, то ее здесь убьют. Ведь след от этих денег тянется очень далеко».



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