Забытое землетрясение 46-го

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30 октября 2021, 21:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Не все землетрясения были известны общественности, особенно в советский период. Некоторые из них и вовсе доходили до людей только благодаря слухам. При Сталине многие катаклизмы порою умышленно скрывались. Мало кто помнит, что 3 ноября 1946 года чудовищно сильное землетрясение произошло в Узбекистане и Киргизии. По местному времени оно случилось в 0 часов 30 минут и 7 секунд. В городе Ташкент толчки достигли отметки в 8 баллов (по другим данным – 9 баллов). Среди населения были отмечены растерянность и испуг. По данным Ташкентской сейсмологической станции, в городе в 7 часов 12 минут произошли повторные толчки, силой уже в 2 или 3 балла, что намного меньше, чем в первые минуты после полуночи.

В результате землетрясения погибли люди и обрушились многие здания. Разрушения были просто шокирующими. Сколько именно убитых – точно неизвестно, так тогда учёт погибших вёлся без должного профессионализма. Известно, что в Узбекской ССР насчитывалось 198 убитых и 289 раненых, в Киргизии – 925 убитых и 1030 раненых. В Узбекистане было уничтожено до 4300 зданий, а в Киргизии – 2242. Центр Токтогульского района в Киргизии был разрушен на 75%, а центр Караванского – на 80. Советское руководство, по многим данным, оказало необходимую помощь пострадавших, однако при этом, никто не стал акцентировать на этом внимание мировой общественности. Самое интересное, что в большинстве энциклопедий, в том числе и в интернете, сведений об этом очень и очень мало. Конечно, публикации о трагедии были, но они оказались единичными, и их почти никто не замечал.

Впрочем, и в нынешние дни информации о прошедшем землетрясении 1946 года явно недостаточно. И возможно, мы никогда не узнаем той самой правды, которую хотели бы открыть. Остаётся лишь выразить соболезнования тем, кто потерял в той трагедии своих близких и родственников. Некоторые из них до сих пор живут на территории нынешних среднеазиатских республик.

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