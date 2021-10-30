Тёмная сторона «Давай Поженимся»: никто не знает, что вас там ожидает

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30 октября 2021, 17:54 Гаоцзюй Лэнг

«Давай Поженимся»! Как знакомо! Кажется, что уж там вы, одинокий 35-летний Юра из Норильска, уж точно найдёте себе пару и осчастливите свою мрачную жизнь.

Программа как раз и предназначена для всяких Юр, желающих как можно скорее избавиться от тлена одиночества. Однако всё совсем не так, как кажется на первый взгляд. К большому сожалению, у руководства программы имеются проблемы с проверкой своих участников на правду, в частности невест и женихов. Всё больше и больше информации попадает в сеть об обратной стороне передачи, которая известна не каждому. Многие участники «Давай поженимся» довольно странные, и эта странность порою зашкаливает. Конечно, авторы программы предпочитают делать из всего этого нехилое шоу, подбирать разных невест на вкус, опрашивать будущих участников и, можно сказать, преподносить им сюрпризы. Но, где же уверенность в том, что невесты или женихи, присутствующие на «Давай поженимся», окажутся настоящими? Ответ таков: уверенности никакой!

К несчастью, продюсеры и руководство программы даже не удосуживаются проверять участников на правду об их судьбе. Никто не интересуется их историей, никто не вникает в подробности. И потому это приводит к появлению на передаче психически нездоровых людей. Истина в итоге всплывает наружу, но, как правило, уже после выпуска. В комментариях оказывается, что бывшие участники – на деле не те, за кого себя выдавали. Дело, скорее всего, в деньгах, в банальной показухе, которая рассчитана на миллионную ничего не подозревающую и доверчивую аудиторию. Очень часто выясняется, что женихи, приходящие на программу, не владеют никаким достатком или крупным бизнесом. На программе даже бывали случаи, когда в студию приходили совершенно неадекватные люди с явными психическими заболеваниями. Почему же продюсеры ничего не делают, а спокойно допускают таких людей до участия на ТВ?! Ответ на этот вопрос, пожалуй, слишком прост. Опять же – деньги, рейтинг и репутация. Одни внешние факторы и сломанные судьбы несчастных людей.

Задумывались ли, например, продюсеры «Поженимся», что своим бездарным отношением к проверке участников, они способны сломать человеческие судьбы? Например, те самые безобидные 40-летние девственники, казалось бы, встречающие мечту своей жизни, потом сталкиваются с суровой правдой. А невеста-то, дескать, подставная. И парень есть, и муж, и всё, что хотите. И что тогда происходит с психикой этих людей? А что уж говорить про женщин, якобы приходящих на программу за своими сужеными! Как минимум, половина из них приходит чисто для пиара и показухи, а женихи для них – «для натюрморта». Впрочем, бывает и такое, что в студии появляются раскрученные миллионеры, желающие попиариться и поиграть мускулами. Конечно же, никто не проверяет их на правду. Ведь главное – опять же рейтинг и статистика, а заодно и побольше денег на счёт. Денег, которые, между прочим, сами участники никогда не получают. Зато болезней и страданий – полным-полно. То, что все болезни от нервов – это уже стопроцентно известный факт. А нервов на этой передаче можно попортить изрядно!

Выражаю величайшее сочувствие госпоже Ларисе Гузеевой и всем, кто участвует и руководит «сватовским» процессом на «Давай Поженимся». Такое же сочувствие выражаю и участникам, которые не подозревают о том, с чем им предстоит столкнуться на самом деле – с фальшью, обманом и ложью. Возможно, руководству программы следовало бы переосмыслить свои действия и начать более серьёзно относиться к судьбе своих гостей. В противном случае доверие к передаче упадёт на уровень «ниже плинтуса», что в общем-то уже не за горами.

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