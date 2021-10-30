Разведсообщество США так и не пришло к единству мнений по поводу прохождения коронавируса

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30 октября 2021, 16:36 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус не утихает и продолжает распространяться по планете. А вместе с ним приходят куда более серьёзные, экономические проблемы.

Совсем скоро, при нынешнем приросте заражений, количество заболевших на Земле достигнет отметки в 300 миллионов человек, и это может произойти уже к 2022 году, по подсчётам экспертов. Между тем, теория происхождения опасной заразы до сих пор остаётся предметом для обсуждений. Разведсообщество США, например, в последнее время сбивает с толку, пожалуй, всё человечество. Поначалу американцы были уверены в том, что вирус появился, благодаря искусственной разработке в Уханьской лаборатории. Но потом их гипотезы превратились в хаотичные суждения. На данный момент нет доказательств ни природного, ни искусственного происхождения «ковида».

Некоторые аналитики полагают, что американцы просто-напросто скрывают истину. Вполне вероятно, вирус действительно искусственного происхождения. Ведь это признаётся в большинстве государств мира. Даже в России, где эта теория не была популярна в кругах правительства, об этом заявлял доктор Чумаков. Однако в США продолжают «кормить» людей совершенно бездоказательными сведениями и в прямом смысле слова вводить их в ступор. Так что истинность происхождения коронавируса не установлена до сих пор. Есть также мнение, американцы умышленно скрывают правду от всего человечества. Возможно, это связано с тем, что истина может как-то негативно повлиять на отношения с Китаем или с союзными ему державами. Не стоит забывать, что более года назад США и КНР находились на опасной грани ядерной войны из-за прямых обвинений Дональда Трампа.

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