Живущая ​ в США пятидесятилетняя внучка Сталина любит «модный прикид»​

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29 октября 2021, 18:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: anews.com

Яблоко от яблони недалеко катится… Но это не всегда. Бывает и так, что дети не похожи на родителей, а уж внуки и подавно. Та же самая история и с внучкой Сталина. Впрочем, и дочка великого «отца народов» тоже позволяла себе ненавидеть своего деспотичного отца. Сталин, как известно, диктатор, и довольно жёсткий; ради собственной власти он был готов, ни много ни мало, на кровавый геноцид, который он в итоге учредил по всей территории СССР. Для дочери «вождя вождей» Светланы Аллилуевой, он был и оставался худшим тираном до самой смерти. Иметь такого человека в роду было сродни позору. И потому, свою дочь Аллилуева воспитала так, чтобы она вообще не помышляла об истинной родине. Внучку товарища Сталина зовут Крис Эванс (только не путайте её с актёром, а то, учитывая ситуацию с трансгендерами в мире, можно подумать всякое).

Крис уже стукнуло 50 лет, и если посмотреть на её фотографии, то можно подумать, что уж эта «клёвая девчуля» точно не могла быть наследницей сурового и деспотичного убийцы. Вызывающий панк-стиль, крутые татуировки, свободное мышление, активная жизнь и всегда весёлая задористая улыбка. Вот что можно сказать, собственно говоря, про Крис Эванс. Она ведёт беззаботную и лёгкую жизнь, активно постит свои фото в соцсетях и совершенно не знает ничего о русской культуре. Когда её вызывающие и даже полуголые фото обсуждают сталинисты, Эванс на это отвечает следующее: «Да плевать я хотела на своего дедушку». В конце концов, Крис воспитывалась в США, и она вообще не имеет отношения к Сталину. Дедушек и бабушек мы не выбираем, ровно как и родителей. Эванс признаётся, что посещала СССР, но более худшего государства она не видела в жизни, и потому вскоре снова вернулась на Запад.

В 2011 году Светлана Аллилуева, родная дочь «вождя народов», скончалась от рака. Эванс вспоминает её с добротой. Говорит, что она никогда не была похожей на своего отца. О том, есть ли собственные дети у Крис, пока что неизвестно. Кстати, фамилию Эванс она взяла из-за того, что по её словам, «ещё в 16 вышла замуж за своего лучшего друга, но потом он её бросил». В 2015 году у самой Крис тоже обнаружили рак, но она сумела его победить с помощью химиотерапии. Потом появилась информация, будто бы одолев злокачественную опухоль, женщина получила некие паранормальные способности. Но верить ли подобным рассказам или нет – это уже решать драгоценной аудитории.

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