Белоцерковский: такая деятельность направлена против наших детей, так они хотят убить нашу нацию

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29 октября 2021, 17:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. РКН выявил нарушения в эфире этого телеканала во время трансляции мероприятия «Премия «Муз-ТВ» 20/21. Начало света».

Напомним, что 4 июня на телеканале прошла семичасовая трансляция вручения музыкальной премии. Судя по всему, все было задумано как масштабное представительство и самоутверждение персонажей нетрадиционной ориентации.

Наша невестушка, певец Киркоров, был, как и подобает новобрачной, во всем белом, а по выходе из свадебного кабриолета ему подал руку некто Дава в темном костюме (типа, жених), это такой небрезгливый репер. «Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене. И я сегодня в свадебном наряде!», - изрек, выходя из машины, бывший муж деградировавшей «примадонны».

Полуголые гомосексуалисты из кордебалета светились от счастья. «Вот она, жизнь!» - думали они. Понятно, что думали они не головой, а немного другим местом. Голубую тусовку своим присутствием дополнил новый «городской сумасшедший» и грефовский любимец Даня Милохин, кривлявшийся в женской одежде.

«Я видел в интернете вручения премии «Муз-ТВ», - сказал «АН» продюсер, руководитель рекламно-продюсерского центра «Мегаполь» Валерий Белоцерковский, - и во время просмотра я постоянно чувствовал нарастающей рвотный рефлекс. Именно из-за чувства брезгливости я уже давно не смотрю музыкальные каналы, поскольку то, что там показывают, не вызывает у меня ничего, кроме негативных эмоций».

По мнению Белоцерковского, на музыкальных каналах теперь все меньше музыки, и все больше мерзости. И вообще, там практически перестала звучать музыка, считает продюсер, зато мерзостью, извините, воняет так, что эту кнопку невозможно включать! «К сожалению, многие уважаемые мной артисты тоже погнались за этим безумным трендом и начали участвовать в таком идиотизме», - сетует музыкальный эксперт.

Напомним, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также возможно убрать «Муз-ТВ» из мультиплекса, то есть системы, которая распространяет сигнал канала бесплатно по всей России, и тогда канал превратится в «невидимку».

«Штрафами мы ничего не добьемся, и устроители этих игрищ просто посмеются над нами, - продолжил музыкальный продюсер. - Прежде всего, здесь требуется жесткое отношение самого общества к подобному шабашу. Команда «фас!» должна исходить не от Роскомнадзора, ни от Путина, а именно от народа. Сами люди в своих семьях не должны допускать просмотра подобных программ и не идти на поводу у всего этого безумия».

Продюсер считает, что в современном мире возможно всё, так что на первый раз следует оштрафовать этот канал, на второй увеличить штрафы или же приостановить его деятельность, а на третий вообще изъять из мультиплекса.

«А ведь деятельность таких каналов и тех, кто за всем этим стоит, прежде всего направлена на наших детей, - сказал Валерий Белоцерковский в разговоре с «АН». - Так они хотят убить нашу нацию. Поэтому нам самим надо применять все усилия для того, чтобы эта мерзость исчезла с экранов наших телевизоров и из интернета!»

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