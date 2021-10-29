Вопрос на миллиард: кто решает судьбу новых ГОСТов техсредств для слабовидящих

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 октября 2021, 13:52 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

О заботе государства об инвалидах в последнее время говорят много и на всех уровнях. Если читать официальную прессу, в этой сфере все у нас уже давно абсолютно идеально. Но стоит копнуть чуть глубже…

Мы уже рассказывали о странной ситуации, которая сложилась вокруг принятия нового ГОСТ по электронным ручным видеоувеличителям (ЭРВУ). Для слабовидящих это один из самых незаменимых гаджетов. С помощью такой высокотехнологичной «лупы», которая многократно увеличивает изображение, инвалиды по зрению могут читать книги или ценники в магазинах. Тысячи россиян с инвалидностью ежегодно получают эти устройства от государства бесплатно. Сами ЭРВУ поставляются в тот или иной регион через тендеры. И периодически в этих тендерах «кто-то» прописывает требования, которые вышибают из конкурса всех участников, кроме одного. А остальные - оп! - и не проходят по каким-то критериям. Такая старинная российская коррупционная схема.

Правильные ГОСТы - это хорошо, они блокируют выход на рынок некачественных товаров. Но в нашей истории со стандартами ЭРВУ все обставлено очень подозрительно.

Начнем с того, что обсуждение ГОСТ проходит максимально тихо и незаметно в очень-очень узком кругу. Эксперты и «эксперты» уже несколько месяцев пересылают друг к другу правки по тексту большого документа, который в итоге должен раз и навсегда утвердить, какими должны быть ЭРВУ.

Итак, обсуждение проводит подкомитет ПК-5 Технического комитета 381 при Росстандарте (ТК381 как раз занимается стандартизацией техсредств для инвалидов). И кто же входит в этот комитет? Мы решили изучить список участников, имеющих право голоса при голосовании.

Кто имеет право голоса?

Для начала нужно сказать, что заказчиком всех этих тендеров выступает Фонд социального страхования. Но так как своих профильных экспертов у ФСС, понятное дело, нет, в вопросах стандартизации они полностью доверяют ПК-5.

Итак, в списке участников обсуждения около двух десятков позиций.

Организатор - Фонд поддержки слепоглухих «Соединение», весьма уважаемая благотворительная организация. Далее - эксперты Всероссийского общества слепых и несколько подразделений ВОС. Например, НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» (институт профессиональной реабилитации) и ИПТК «ЛОГОСВОС» (организация, выпускающая цифровые говорящие и рельефные книги для инвалидов по зрению). Но помимо этих действительно серьезных участников во «фракцию ВОС» вошли Липецкая областная организация ВОС (а почему не условные Московская областная, Тамбовская, Тверская или любые другие организации?) и, что совсем уж странно, «Санаторий «Солнечный берег». Вы серьезно? Судьбу ГОСТ будет решать санаторий?! Можно подумать, что последние две организации введены в подкомитет только для того, чтоб получить гарантированные голоса при обсуждении стандарта.

Далее - большая группа компаний, которые либо сами производят различные технические средства для реабилитации инвалидов (таких меньшинство), либо являются дистрибьюторами импортных устройств, а то и вовсе лишь «теоретиками». В этом блоке Ассоциация «АУРА-Тех», ООО «Элита Групп», ООО «Вертикаль», ООО Лаборатория Электроники «ЭлекЖест», АНО «НЦ «АСИ», АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех», ООО «КРУСТ», ООО «Инкубатор «Технологии реабилитационной индустрии», ООО «АЗИМУТ», OOO «Технопарк ГК».

Особняком стоит Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» - общественная организация, которая развернула очень мощную работу в своем регионе и объединяет большое количество слабовидящих и незрячих.

Лучших экспертов не допустили?

И получается, что абсолютное большинство участников ПК-5 - это предприниматели, разработчики. Среди представителей разных фирм и организаций не более двух-трех человек, имеющих проблемы со зрением, понимающих, какие функции и возможности действительно нужны слабовидящему в обсуждаемой технике.

Но самое главное - в списке ПК-5 почему-то нет представителей коррекционных школ для людей с нарушениями по зрению и специализированных библиотек.

Почему они там непременно должны быть? Ответ прост: там работают самые великолепные специалисты-практики по различным техническим средствам реабилитации инвалидов. Лучше них никто не разбирается, что нужно для эффективной реабилитации. Потому что в коррекционных школах пользоваться техническими средствами, в том числе ЭРВУ, учат детей. В специализированных библиотеках - взрослых, которые с возрастом теряют зрение. Казалось бы - более компетентных экспертов, чтобы утверждать стандарты по ТСР и быть не может!

Но в составе подкомитета нет ни тех, ни других.

«Нельзя ограничивать конкуренцию.

Как нам стало известно, и коррекционщики, и спецбиблиотеки просили ПК-5 допустить их к обсуждению. Отправляли официальные письма. Но получили от ворот поворот.

- Нас включили лишь в список наблюдателей без права голоса. То есть, мы можем читать документы, наблюдать за перепиской членов ПК-5 по электронной почте, но ничего сами предлагать и обсуждать не можем, - говорит Павел Суворов, директор московской ГКОУ СКОШИ № 2 (она одна из ведущих в столице) и секретарь Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения. - Хотя на мой взгляд, конечно же, при обсуждении должно учитываться мнение конечных потребителей, коррекционных школ в том числе. Получается, что в составе комиссии есть производители, есть дистрибьюторы, но нет коррекционных школ (в России около 130 таких учебных учреждений - прим. авт.).

- Вы читали ГОСТ? Что можете сказать?

- Мы смотрим, разбираемся. Мне кажется, самое главное - нельзя никак ограничивать конкуренцию. Есть много компаний, которые выпускают устройства для слабовидящих. На мой взгляд, утверждая стандарты специализированной техники, нужно именно утверждать стандарты, а не ограничивать конкуренцию, отсекая кого-то из производителей.

«К некоторым производителям ЭРВУ много вопросов.

- В подкомитете нам объяснили отказ: якобы мы опоздали с подачей заявки, - рассказывает Сания Батталова, руководитель отдела автоматизации информационных и библиотечных процессов Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих.

При этом, по словам Батталовой, библиотеку заранее, до формирования состава комиссии, в ПК-5 никто не приглашал. И вообще, информации о начале обсуждения ГОСТ по ЭРВУ не было ни в одном открытом источнике.

- Вы читали ГОСТ?

- Да, мы посмотрели. Главное, что нужно обязательно учесть - нужно прописать в стандартах минимальное значение частоты обновления изображения ЭРВУ, ниже которого техника просто не может допускаться на рынок. Это в первую очередь вопрос здоровья слабовидящих людей. У них и так зрение падает с каждым годом. Поэтому нельзя разрешать продажу видеоувеличителей низкого качества. В нашей библиотеке используются разные ЭРВУ - есть Ruby, продукция еще нескольких производителей. Но, честно говоря, к ЭРВУ некоторых производителей очень много вопросов.

Тут стоит сказать, что многие слабовидящие жалуются на электронные ручные видеоувеличители «Визор», которые производит компания «Круст» из Екатеринбурга. У некоторых после их использования начинает болеть голова, режет глаза. Один из ведущих российских экспертов по средствам технической реабилитации Александр Пивень (сам слабовидящий) с коллегами как-то раз тестировали устройства разных производителей по частоте обновления изображения. Когда эта частота низкая, при чтении с помощью видеоувеличителя буквы даже визуально начинают «ломаться», некачественная техника просто не успевает передавать правильную картинку человеческому глазу. В итоге исследование Пивня показало, что частота обновления изображения у «крустовского» «Визора» - всего 18 кадров в секунду. У других производителей - в 2-3 раза больше. При этом минимально допустимый показатель - 50 к/сек. Немудрено, что после «Визора» многие жалуются на проблемы со здоровьем.

При этом, что самое интересное, именно «Круст», как говорят, с завидной частотой выигрывает региональные тендеры. А бывший гендиректор «Круста» Сергей Макаров теперь в качестве эксперта от ВОС входит в тот самый подкомитет 5. Такой вот конфликт интересов, который официальные лица стараются не замечать.

Когда ГОСТ будет утвержден?

О том, как формировался состав подкомитета, мы спросили у председателя ПК-5 Дениса Кулешова (он также является директором АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех», «дочки» благотворительного фонда «Со-единение»).

- В рамках работы ПК-5 вовлечено 20 организаций, все они также являются членами ТК 381, - рассказывает Кулешов. - Как правило это научные, экспертные и некоммерческие организации, общественные организации инвалидов, а также наиболее активные предприятия, которые работают в сфере товаров и услуг для людей с нарушенным зрением. Среди экспертов, работающих с ГОСТом, очень много людей с нарушенным зрением. Главная задача - сделать так, чтобы все организации ГОСТ устраивал, потому что стандарты принимаются с учетом консенсуса - то есть все организации должны поддержать ГОСТ.

- Есть ли предварительные сроки, когда ГОСТ может быть утвержден?

- В настоящий момент ГОСТ по видеоувеличителям находится в разработке. А сроки его принятия зависят только от того, насколько быстро разработчик и организации-члены ТК 381 смогут выработать документ, который будет единогласно поддержан всеми членами.

От автора. На данном этапе остается только надеяться, что в процессе этого обсуждения все-таки будет рожден правильный ГОСТ электронных ручных видеоувеличителей. Независимый, без перекоса в пользу того или иного производителя. С адекватными техническими требованиями, действительно важными функциями, без всякой «мишуры»…

Мы внимательно следим за развитием событий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости