Грозят ли человечеству новые пандемии

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29 октября 2021, 15:04 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: realnoevremya.ru

Каждый день Россия становится рекордсменом по числу смертей и случаев заражения COVID-19 в сутки. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждает: коронавирус – не единственное, о чем стоит волноваться. Риск новых пандемий и, в частности, чумы, распространение которой связано с изменением климата, растет абсолютно так же. Что грозит человечеству на самом деле? И стоит ли бояться новых пандемий или более приземленный грипп и новоявленный коронавирус куда опаснее?

Недавно глава Роспотребнадзора заявила, что в мире возбудители с пандемическим потенциалом возникают постоянно. Именно поэтому человечеству нужно готовиться к новым вспышкам инфекций и возможным осложнениям в том числе. Одним из основных рисков сегодняшнего дня Анна Попова назвала чуму, границы очагов которой из-за потепления, изменения климата и антропогенного воздействия на окружающую природную среду, стремительно меняются, а случаи заболевания в мире увеличиваются. Но действительно ли чума может угрожать нам прямо сейчас?



«Если говорить о России, то случаи заражения чумой в наших широтах уже зафиксированы в республике Алтай, – говорит терапевт Екатерина КУЛИКОВА. – Она передается с помощью зараженных блох, которые переходят с диких животных на охотников во время разделывания трофеев, как правило, разного рода сурков. Беда эта идет из Монголии, с которой граничит Алтай и в которой существует природный очаг чумы. Сурки мигрируют оттуда и представляют соблазн для несознательных браконьеров, которых часто покусывают блохи с пойманной тушки. Есть и другой вариант: те же браконьеры поедают плохо сваренное мясо (любую дичь нужно варить минимум 6 часов), попутно заражаясь глистными инвазиями. Так они заражаются сами, а потом от одного человека зараза перескакивает на другого. Конечно, за этим следят и очень пристально, однако в жизни возможно всякое, в том числе и эпизодические редкие случаи заболевания. В пандемию они превратятся вряд ли, но быть осторожнее и соблюдать соответствующие меры безопасности и личную гигиену нужно всегда».



Стоит заметить, что все известные и страшнейшие вирусы человека чаще всего происходят от вирусов животных и процесс этот, увы, не прекращается. Новые варианты гриппа и коронавируса фиксируются постоянно, а старые и, казалось бы, забытые угрозы, появляются вновь.



«Еще каких-то 100-200 лет назад в мире существовало большое количество инфекций, которые могли убить большое количество народу за очень короткий срок и сейчас почти все они побеждены, – говорит историк и аспирант РАНХиГС Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Тем не менее, например, в 2019 году два человека заболели сибирской язвой, хотя, казалось бы, эта болезнь канула в лету. Теоретически, вспышки любых опасных болезней возможны, это жизнь и в ней может произойти всякое. Чтобы в этом убедиться вы можете взглянуть на свою медицинскую маску, которую носите прямо сейчас изо дня в день. Поэтому риски есть всегда, но от них, увы, никто не застрахован. Тем не менее меры безопасности существуют и, если их соблюдать – обезопасить себя можно».



Но, к сожалению, нельзя прогнозировать угрозы будущих заражений. Об уханьском вирусе не слышал никто, пока он просто не грянул. И даже природные очаги заболеваний полностью изолировать удается с большим трудом, как и изолировать вирусы из самого очага и идентифицировать их.



«Сейчас в стране существует порядка 35 тысяч источников повышенной опасности, из них около 8 тысяч – скотомогильники, которые несут первоочередную опасность разного рода заражений, – отмечает независимый эксперт и IT-специалист Дмитрий ЗОРЕВ. – Тем не менее ситуацию постоянно мониторят, существуют интерактивные карты, которые разработаны для нужд ветеринарных служб. Поэтому беспокоиться не о чем, наши органы вооружены огромным опытом мониторинга и борьбы с инфекциями. Прибавим к этому и последние достижения айти-технологий. Наука не стоит на месте, не за горами то время, когда на помощь службам придут роботы, предназначенные для работы на подобных объектах в разных ситуациях».



Именно поэтому бояться старых вирусов не стоит, зато стоит уделить внимание укреплению собственного иммунитета и гигиене, а также культуре питания и возможности избегать мест с высоким риском заражения каким угодно заболеванием. Важно подходить к профилактике и защите собственного здоровья ответственно, тогда невзгоды с куда большей вероятностью обойдут вас стороной.

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