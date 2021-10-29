На солнце произошёл мощный взрыв, и это может быть опасно

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29 октября 2021, 09:16 Александр Крохмаль, Журналист

В прошедшие сутки вечером на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка. По данным учёных, взрывной процесс светила начался в 18 : 17 по московскому времени и продолжался ровно 31 минуту. Специалисты утверждают, что за два прошедших дня на Солнце было зафиксировано не менее 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Уровень опасности от этого был повышен до оранжевого. Всё, что случилось – весьма серьёзно, и не исключено, что точная информация пока не разглашается. По некоторым сведениям, солнечные вспышки могут влиять, как на физическое, так и на моральное здоровье людей.

Сами вспышки представляют собой мощные выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от направления выброса, плазменное облако вполне может накрыть Землю. Это приведёт к созданию сверхсильной магнитной бури в магнитосфере нашей планеты. Впрочем, облако может и обойти Землю стороной, что было бы лучше для всех. В худшем случае, вспышки могут повлиять на жизнедеятельность всей человеческой цивилизации.

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