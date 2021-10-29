Читать Вересаева – не только нужно, но и строго обязательно для всех неравнодушных к истории

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29 октября 2021, 00:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Вересаев Викентий Викентьевич – легендарная личность и настоящий мэтр литературы. Он известен многим из нас по романам «В тупике» и «Сёстры».

Проза его полна зашкаливающего сурового реализма, порою вызывающего настоящий ужас. И всё же советская цензура коснулась его в полной мере. Цензура при СССР была суровой, почти такой же суровой, как все и произведения Вересаева про гражданскую войну и советский период. Как отмечают многие литературоведы, Викентий Викентьевич часто жаловался на то, что ему не дают писать, о чём он хочет. C 1939 года Вересаев перестал писать художественную прозу, и с этого времени у него уже не было ни романов, ни повестей. Он переключился на исследования творчества Пушкина и начал работать над психологией его творчества. В этой сфере он, как и во всех остальных, достиг таких же высот. Например, его книга «Пушкин в жизни» в своё время заняла 1-е место на всемирной Полиграфической выставке в Париже. Но речь не об этом.

Речь о том, что ему не давали доносить правду до людей. Цензура его часто угнетала, и в конце концов довела до отказа от художественной литературы. Писатель жаловался на цензуру не только в советский период, но и в царское время. Однако всё-таки в советское время, особенно ближе к концу 30-х, ему почти что «перекрыли дыхание». Во всемирно известном романе «Сёстры» Вересаев максимально подробно описал трудный и даже чудовищный процесс коллективизации. Причём, описал он всё в таком масштабе, в котором всё это и происходило. Что такое в целом коллективизация во времена Ленина и Сталина? По сути, настоящий геноцид, приведший к уничтожению миллионов людей. Многие страшные подробности были естественно вырезаны цензурой, чтобы не «смущать народ». Даже выступление его в ЦК с попыткой добиться издания романа «Сёстры» не принесло должных результатов. Как отмечал Викентий Викентьевич, «взяли и безжалостно вырезали все ключевые моменты произведения».

При этом, насчёт произведения «В тупике» у венценосных особ СССР было поначалу совсем иное мнение. Отрывки из этой работы Вересаев зачитывал лично Сталину и Дзержинскому. Сам Сталин, между прочим, говорил о том, что произведение нужно срочно издавать. Гражданская война, как и коллективизация, была показана с таким же реализмом и масштабом. Всё, что расписывал великий литератор – это и было той самой истиной; истиной, которую в целом советские лидеры боялись. Работы Викентия Викентьевича читать не только нужно, но и необходимо каждому, кто связывает жизнь с историей русского народа. Потому что здесь не написано ничего более, кроме самой правды; правды, которая может шокировать.

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