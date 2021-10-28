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Сергей Марков: «Нужно признать «оптимизацию» системы здравоохранения ошибкой и показательно наказать виновных чиновников»

, 23:19

Сергей Марков: «Нужно признать «оптимизацию» системы здравоохранения ошибкой и показательно наказать виновных чиновников»
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В своём блоге политолог Сергей Марков призвал принять экстраординарные меры по борьбе с эпидемией коронавируса. В связи с пугающей статистикой по заболевающим, умерших от ковида и общей избыточной смертностью он считает необходимым начать прямые выплаты пенсионерам за прививки, а также резко повысить зарплату врачам, чтобы они не увольнялись.

Политолог отметил, что даже среди депутатов Госдумы всего лишь 62 процента привитых, поэтому необходимо ввести обязательную вакцинацию чиновников, врачей, учителей, силовиков. Также Марков считает важнейшей задачей ведение активной борьбы с распространением  антиваксерских фейков про жидкое чипирование и прочую «явную дикость».

Кроме того, политолог призвал обратить внимание на китайский опыт борьбы с пандемией и призвал власти публично признать провал реформы по «оптимизации» здравоохранения, показательно наказав виновных чиновников. 

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