Эрдоган вновь блефует и угрожает сирийским курдам

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28 октября 2021, 14:24 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

В условиях продолжающегося в Турции финансово-экономического кризиса и роста социальной напряженности Эрдоган пытается поддержать свой и правящей Партии справедливости и развития невысокий рейтинг среди избирателей за счет агрессивных внешнеполитических заявлений и действий. Опасаясь утратить власть, Эрдоган может инициировать проведение парламентских и президентских выборов досрочно, уже в 2022 году (вместо 2023 года).

Как известно, накануне своего визита в Сочи в конце сентября 2021 года турецкий лидер заявил с трибуны ООН, что не признает аннексии Крыма Россией. Буквально на днях Эрдоган грозился выдворить из страны послов западных стран. И хотя, как и ожидалось, за этими заявлениями типа блефа карточного шулера ничего не последовало, слова Эрдогана с большим удовлетворением восприняли в кругах турецких националистов и исламистов. Здесь весьма уместно вспомнить цитату из басни Крылова: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

В этом же ключе следует рассматривать и активизацию турецких военных и их сателлитов на сирийском направлении. Эрдогану удалось в очередной раз уговорить своих российских коллег сдержать наступление сирийских правительственных войск и иранских наемников на линии прекращения огня в провинции Идлиб. Якобы эскалация военных действий в этом районе может привести к новой гуманитарной катастрофе и исходу большого количества беженцев в Турцию, что будет нежелательным для России и всего мирового сообщества.

В результате, десятки тысяч протурецки настроенных боевиков вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок типа «Гейят тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) по-прежнему контролируют эту зону и отдельные районы провинций Алеппо (Африн) и Хасеке. Там же присутствуют и оккупационные турецкие войска, созданы альтернативные Дамаску органы власти. Похоже на то, что ситуация вокруг северо-западной провинции Сирии Идлиб и на прилегающих к ней территориях вновь заморожена на неопределенное время.

Развязав себе руки на Идлибском направлении, Эрдоган опять вытащил на поверхность замшелый жупел курдской угрозы. Якобы сирийские курды представляют Анкаре опасность созданием своей национальной автономии «Рожава», которая может стать плацдармом курдского национально-освободительного движения в регионе и в самой Турции.

Для всех политиков и экспертов по курдской проблематике эти надуманные и лживые измышления новоявленного турецкого султана звучат кощунственно. Уже несколько лет турецкая Рабочая партия Курдистана (РПК) не ведет никаких боевых действий на территории Турции. Ее лидер Оджалан отбывает пожизненный тюремный срок и давно уже снял лозунг создания курдского государства, другие функционеры РПК, среди которых много этнических турок, находятся под плотным «колпаком» турецких спецслужб и выполняют их задания по различного рода провокациям в Ираке и Сирии. За все время существования сирийского автономного района «Рожава» курдские ополченцы ни разу не нарушили сирийско-турецкую границу и ни разу не обстреляли турецких военных. Общеизвестно, что сирийские курды дали решительный отпор силам международного терроризма, практически в одиночку в наземных операциях разгромили отряды боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), взяли штурмом столицу Исламского халифата г.Ракку. Турецкие власти и частный бизнес в это время поддерживали тесный контакт с джихадистами ИГ, вели с ними взаимовыгодную торговлю, снабжали оружием, боеприпасами, превратили Турцию в транзитный коридор для переброски десятков тысяч добровольцев в отряды ИГ в Сирии и Ираке, раненые джихадисты направлялись в турецкие госпиталя. Асадовские чиновники и военные также наладили сотрудничество с ИГ, покупали у них нефтепродукты и продовольствие.

После разгрома ИГ, Эрдоган под предлогом борьбы с терроризмом (он понимает под террористами курдских ополченцев) провел уже несколько военно-карательных операций на севере Сирии, в результате чего погибли сотни ополченцев и мирных жителей, десятки тысяч курдских семей вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища в других районах Сирии и Ирака. На место курдов заселяются протурецко настроенные арабы и туркоманы из лагерей беженцев в Турции и других районов Сирии. Создаваемые турками отряды сирийской оппозиции и исламистов с помощью огневой поддержки ВС Турции пытаются расширять захваченные ими на севере Сирии плацдармы. Эрдоган заявляет, что эти районы никогда не перейдут под контроль Асада и станут форпостом новой Сирии.

В последнее время отмечаются участившиеся полеты беспилотников, интенсивная переброска протурецких боевиков, сил спецназа и турецкой бронетехники к границам курдских территорий на севере страны. 15 октября 2021 года Эрдоган заявил, что терпение Анкары иссякло, и объявил о намерении еще более решительно бороться с отрядами курдов. По его словам, такая борьба «выйдет на качественно новый уровень». Эти заявления президента растиражировали и подкрепили своими комментариями министр обороны Х.Акар и министр иностранных дел М.Чавушоглу. Среди заявленных в турецких СМИ потенциальных целей планируемого наступления — крупные города Северной Сирии: Манбидж, Телль-Тамр, Тель-Абъяд, Айн-Иса и Телль-Рифат. В качестве «пушечного мяса» вперед пойдут отряды сирийских боевиков, они же понесут и основные потери. Турки, как обычно, будут действовать во второй линии, поддерживать наступающих огнем из танков и артиллерии, ракетно-бомбовыми ударами авиации и экономить собственные силы.

Эрдоган намерен не только создать буферную зону вдоль всей турецко-сирийской границы, но и хочет переселить туда около четырех миллионов сирийских беженцев, проживающих в палаточных лагерях в Турции. Это, по его замыслу, должно облегчить общую непростую ситуацию в стране, поднять престиж и популярность самого Эрдогана и правящей ПСР.

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