Багдасаров: Эрдоган ведет себя как император, а руководство РФ бездействует, когда байрактары на Донбассе убивают наших сограждан

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 октября 2021, 13:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал высылать послов десяти стран, которые заверили турецкого лидера, что не будут вмешиваться во внутренние дела государства.

Ранее Эрдоган заявил, что поручил министру иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые выступили в поддержку турецкого бизнесмена и так называемого правозащитника Османа Кавалы, находящегося в тюрьме за участие в попытке госпереворота. Под угрозой высылки оказались послы США, Канады, ФРГ, Франции, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Дании и Новой Зеландии.

«По всей видимости, турецкий МИД напомнил Эрдогану, дескать, зачем нашей стране лишние санкции, - сказал «АН» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. – Президент Турции немножко попугал послов десяти стран - и они отказались от своих намерений требовать освобождения этого правозащитника».

В своем новом «оправдательном» заявлении послы объяснили, что они действуют в соответствии со статьей 41 Венской конвенции, в которой сказано, что главы диппредставительств «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». В ответ на это Эрдоган удовлетворенно отметил, что дипломаты «выучили урок», сделали шаг назад и впредь «будут осторожнее в высказываниях».

«Ну что ж, Эрдоган ведет себя как классический, жесткий император, - констатировал в разговоре с «АН» Семен Багдасаров, - и в этой ситуации он действует абсолютно правильно – в отличие от нашего руководства, которое бездействует даже тогда, когда байрактары на Донбассе убивают наших сограждан. Напомню, Турция далеко продвинулась в производстве беспилотных летательных аппаратов, и технологически турки уже опередили нас, а мы все «дуем щеки». Более того, мы теперь в Турции даже строим ледоколы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости