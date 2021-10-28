Кто первым открыл Америку?

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28 октября 2021, 12:30 Анатолий Зайцев, посол России в Рейкьявике в 1998-2002 годах

В 2000 г. в Исландии широко отмечался юбилей - 1000-летие открытия Америки скандинавскими викингами, которые первыми из европейцев добрались до Северной Америки задолго до экспедиции Колумба в 1492 г. и основали там поселение (сейчас Ньюфаундленд и принадлежит Канаде).

Этому знаменательному событию была посвящена большая экспозиция, развернутая в только что открытом историческом музее в г. Рейкьявике, торжественно открытом президентом в присутствии дипкорпуса.

Как свидетельствуют собранные в нем реликвии, в том числе копия старинной «карты Винланда», первыми из европейцев до Северной Америки доплывали викинги. Как повествуется в исландских сагах - «Саге об Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах», исландец норвежского происхождения Лив Эрикссон достиг северо-восточного побережья Америки (ныне канадская провинция Ньюфаундленд) в 1004 г., почти за пятьсот лет до открытия Х. Колумбом Америки (1492 г.). Обнаруженная в Канаде древняя стоянка викингов, точная дата существования которой тогда не была установлена, служила подтверждением того, что первым европейцем, родившимся на американском континенте, был потомок исландских викингов.

Помню, в дни юбилейных торжеств в Рейкьявике ходил популярный анекдот о Х. Колумбе и его команде, которые после высадки на берег были крайне раздосадованы, заметив среди аборигенов белых светловолосых детей.



Факт существования поселения викингов в Северной Америке на острове Ньюфаундленд ровно тысячу лет назад, почти за пять веков до экспедиции Колумба недавно получил подтверждение в результате опубликованного в журнале Nature исследования ученых Гронингенского университета Нидерландов. С помощью применения нового метода датировки, исследовав срезы деревьев путем радиоуглеродного анализа, было установлено, что викинги еще в 1021 г. жили на севере острова, который сейчас называется Ньюфаундленд и принадлежит Канаде. Поселение викингов в Л'Анс-о-Медоуз (L'Anse aux Meadows) - это пока единственное известное поселение викингов в Северной Америке. Оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Воодушевленные успехами своих предков - первопроходцев, исландцы с заинтересованным вниманием следили за археологическими раскопками экспедиций известного норвежского путешественника Тура Хейердала в районе Азова Ростовской области, ожидая доказательств присутствия там викингов, что подтвердило бы достоверность описаний в исландских сагах.

Известный исландский политический деятель и предприниматель, увлекшись на волне всеобщего энтузиазма идеей организовать исландскую экспедицию «по древней дороге викингов от Балтийского моря через Россию по Волге и Каспию», предложил в беседе провести ее совместно с российскими учеными.

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