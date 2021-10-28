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28 октября 2021, 10:26 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: depositphotos.com

Необходимо признать, что интернет-демократия с её возможностью в социальных сетях обсуждать, выражать и воспринимать актуальные проблемы общества, стала одной из проблем мешающих реализации государственных проектов различных стран мира.



Властные структуры многих стран мира не справляются с влиянием интернета и социальных сетей на своих граждан. Так, например, глобальная вакцинация населения была провалена, по-видимому, во многих странах главным образом благодаря влиянию социальных сетей.



При этом необходимо признать, что там, где наоборот, имело место умелое использование социальных сетей, граждане в процессе обсуждения и получения информации о вакцинации, шли вакцинироваться. Увы! Пока социальные сети со своей возможностью обсуждения, приводят к обратному. И именно поэтому сейчас в отношении Фейсбука идут нападки.



Именно поэтому, по-видимому, Марк Цукерберг отбивается от нападок прессы. Хотя называются иные мотивы этих нападок. Ведущие американские СМИ одновременно опубликовали расследование о проблемах соцсети Facebook. Досье на компанию собрала бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Судя по документам, в Facebook идёт торговля людьми, и руководство IT-гиганта знает об этом. Кроме того, алгоритмы соцсети якобы помогают продвигать идеи радикальных сообществ. Цукерберг в защиту заявил о попытках оклеветать его детище. Всё это, вероятнее всего, не главные мотивы нападок на Фейсбук.



Скрытые мотивы нападок на Фейсбук понятны - он мешает реализации государственных установок, программ и проектов различных стран мира. Эта социальная сеть, став основой мировой интернет-демократии, стала задавать свои условия и влияния, отличные от условий и влияний различных государств мира. Другая проблема: насколько эта интернет-демократия в файсбуке, манипулируется модераторами этой социальной сети, в угоду определённых мировых экономических и политических субъектов?



В России вакцинация не прошла в нужной мере, вероятнее всего, также благодаря влиянию социальных сетей и интернету. Поэтому не с проста сейчас на федеральных СМИ обсуждается деструктивное влияние социальных сетей и Фейсбука на детей и молодёжь. А скрытые мотивы просты. На основании выявления этого деструктивизма ограничить влияние социальных сетей, в частности, Фейсбука. Вспомним роль Фейсбука при организации масс на Болотной площади.

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