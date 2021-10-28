Талибы для афганцев, как японцы для жителей Нанкина

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28 октября 2021, 09:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS/Mohammad Shoiab

15 августа 2021 года Афганистан оказался под властью запрещённой в РФ террористической организации «Талибан». С этого момента для страны начались самые чёрные дни в истории. Женщины были объявлены неравными мужчинам, многие элементы современного мира запрещены, появились наказания за музыку и за появление на улице без соответствующего одеяния. Сразу же начались гонения на всех, кто сотрудничал с прежней властью, подчиняющейся президенту Ашрафу Гани. Афганистан превратился в оплот жестокой военной хунты, которая опасна и непредсказуема. С каждым днём местные жители терпят на себе гнёт террористической организации изуверов, больше напоминающих иноземных захватчиков, таких, как например, японцы времён Хирохито. А ведь талибы выдают себя общественности за храбрых людей, сражающихся за свободу родной страны. Только вот свободы никакой не случилось вовсе.



Большая часть жителей Афганистана поддерживают скорее Масуда и его повстанцев, нежели пришедшую к власти хунту экстремистов. С самого конца августа страна погружена в хаос и террор. Единственной надеждой на спасение для местных остаётся антиталибское сопротивление. Войска Масуда, отважно сражающегося за истинную свободу Афганистана, потерпели неудачу в Панджшере. Однако они всё ещё воюют и надеются дойти до самого финала. Сопротивление далеко не повержено. Восстания временами вспыхивают во многих регионах страны. Но всё же массового бунта пока не происходит. Стоит также отметить, что у талибов есть достаточный уровень подготовки. Плюс ко всему, им активно помогает правительство Пакистана. В сопротивлении уже не раз доказывали, что пакистанский спецназ и авиация работают на стороне врага и помогают террористам сражаться с теми, кто нелоялен их режиму.



В общей сложности, «Талибан» представляет собой узурпаторскую организацию, решившую просто-напросто поработить Афганистан. Анализируя первые месяцы их правления, можно отчётливо понять, что местные жители их не интересуют. На первом месте стоят лишь собственные безумные идеи. Цены на необходимое взлетели в несколько раз, страна на грани тяжёлого гуманитарного кризиса, а террор и репрессии только увеличиваются. Уже давно проходят средневековые казни за малейшие проступки. Казнить умудряются даже женщин. Впрочем, не исключено, что талибы проводят серии массовых изнасилований и принуждают местных жительниц выходить замуж за боевиков. Такие сведения временами выливались в сеть, но почему-то сразу же пропадали. Но на это как раз и стоит обращать внимание.



Можно сказать, что талибы представляют собой аналог японцев для жителей Нанкина в 1937 году. Террористы проводят такого же масштаба геноцид, занимаются принуждением женщин к определённым правилам (обычно противоречащим нормам морали), устраивают террор и репрессии по отношению к местным жителям, а также в прямом смысле этого слова, морят их голодом, постоянно повышая цены. На данный момент неизвестно точное количество погибших от талибского режима. Не исключено, что их уже несколько тысяч. В будущем, ситуация возможно ухудшится, как в своё время произошло в захваченном японцами Китае. Афганистану, как уже было упомянуто, грозит тяжелейший голод. При этом, талибы проводят всяческие чистки среди нелояльных и тех, кто пытается говорить правду об их правлении. Также не исключается, что они могут прибегнуть к этническим чисткам определённых народностей.

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